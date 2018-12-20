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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Февраля, 15:50 |
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Колымские корейцы отметили Солнал
Праздничный стол за собой собрал выходцев из Страны утренней свежести, живущих в Магаданской области уже не в первом поколении, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Ветеран труда Магаданской области, почетный житель южнокорейского города Вонджу, а также председатель региональной ассоциации корейцев Владимир Ли рассказал, что члены его организации всегда стараются сохранять на новой Родине традиции азиатских народов, прививать их своим детям.
«Как и в России, корейский Новый год – семейное торжество. В этот день принято навещать родителей и вспоминать предков. Вполне понятно, что Солнал не провести так, как его отмечают в Корее, с особой обрядностью, строгими церемониями, но это, наверное, и не так уж важно. Главное – соотечественники вновь собрались вместе, пообщались, хорошо отдохнули, получили заряд бодрости на многие месяцы», - сказал Владимир Ли.
От имени губернатора Магаданской области Сергея Носова и от себя лично колымских корейцев с Новым годом по лунному календарю поздравил руководитель департамента внутренней и информационной политики регионального правительства Максим Бродкин. Он подчеркнул, что Солнал – значимое событие не только для корейцев, но и для всей Колымы, которая объединяет представителей многих национальностей и чтит их традиции.
«Благодарю за сохранение традиций корейцев Магаданской области. Каждый народ вносит свой неоценимый вклад в развитие нашей территории. Отрадно, что у нас сложились отличные отношения. Мы проводили фестиваль корейской культуры и хотим сделать такие мероприятия традиционными. Среди колымских корейцев есть и известные в регионе люди – это врачи, художники, спортсмены и многие другие. Магаданская область как большая семья, которая дружно встречает наступление Нового года и по европейскому, и по-восточному календарю. С праздником. Счастью и добра», - поздравил собравшихся Максим Бродкин.
Он вручил Владимиру Ли подарок и благодарственное письмо от губернатора области.
Солнал отмечается в последних числах января или в феврале.
Обычно праздник начинается с принесения в жертву блюда в самой большой комнате дома, перед табличками предков. Этот ритуал был значительно упрощен, но те, кто заинтересован в его полном совершении, могут найти для себя много информации в книгах, посвященных этому ритуалу.
Традиционное блюда для Солнал - суп из рисовых хлебцев. Во время празднования лунного Нового года играют в различные игры, которые еще больше сплачивают семейные узы. Так как в эти месяцы на родине корейцев теплая погода, многие выходят на улицы и прогуливаются по городу. Поэтому в этот праздник улицы корейский городов наполняются красивыми традиционными нарядами коренных жителей.
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