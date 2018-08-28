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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 15:21 |
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Во Владивостоке во время ВЭФ пройдет конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока"
Творческая делегация Магаданской области 8 сентября отправляется во Владивосток для участия в выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках IV Восточного экономического форума. Регион ежегодно принимает участие в этом мероприятии, представляя на масштабных экспозициях не только экономические достижения и перспективные инвестиционные проекты, но и культурные и этнические особенности территории.
На главной сцене «Улицы Дальнего Востока» пройдут выступления лучших коллективов и артистов различных направлений из дальневосточных регионов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
В этом году нашу территорию представляет самобытный коллектив, лауреат всероссийских и международных конкурсов – Ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр», художественным руководителем которого является Дарина Черканова.
Не только уникальными традициями Севера будет удивлять колымский край: в преддверии следующего года, который Президентом России объявлен Годом театра, на площадках форума будет представлено музыкальное театральное творчество. В столице Приморского края выступит молодая и талантливая солистка Магаданского государственного музыкального театра Любовь Лапина. Напомним, этой весной Любовь Лапина была удостоена вместе с Эльдаром Тетакаевым первой премии VII Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени В. Курочкина, проходившего в Екатеринбурге.
Планируются выступления магаданских артистов на главной сцене «Улицы Дальнего Востока» и выезд во Владивосток, где они примут участие в гала-концерте и представят часовую программу для жителей и гостей столицы Приморья.
И ещё одну визитную карточку Колымы увидят во Владивостоке. Последние два года на территории Магаданской области прошли всероссийский и международный фестивали косторезного искусства, которые вызвали большой интерес не только среди мастеров косторезного искусства субъектов Российской Федерации, но и зарубежных мастеров. Поэтому в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» также планируется организовать выставку работ колымских косторезов и проведение мастер-классов по косторезному мастерству. Искусство резьбы по кости на набережной бухты Аякс представят два магаданских костореза – Юрий Ханькан и Станислав Манига.
Также на полях Восточного экономического форума пройдет конкурс «Краса Улицы Дальнего Востока». В соревновании примут участие и красавицы из Магаданской области. Финал конкурса пройдет 13 сентября на главной сцене выставки «Улица Дальнего Востока».
Будет представлена сувенирная продукция, в том числе с символикой юбилейного для Магаданской области года. Колоритные снимки на память будут сделаны гостями выставки в интересных фотозонах.
Отметим, торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» Восточного экономического форума состоится 9 сентября. До 14 сентября выставка будет работать для участников Восточного экономического форума, 15–16 сентября открыта для всех желающих, бесплатно.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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