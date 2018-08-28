|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 01 Сентября, 08:13 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Призовой фонд колымского фестиваля "Старательский фарт" увеличен до двух миллионов рублей
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел заседание оргкомитета по подготовке к проведению Золотого фестиваля и соревнований по промывке золотоносных песков «Старательский фарт», который пройдет в Магадане этим летом. На заседание пригласили руководителей заинтересованных ведомств, туристических компаний и гостиниц колымской столицы.
«Развитию бизнеса, в том числе туристического в регионе, должен способствовать фестиваль «Старательский фарт». И мы должны приложить максимум усилий, чтобы туризм приобретал все большее значение. У Магаданской области есть для этого все необходимое: колоссальный потенциал с точки зрения природных ресурсов, рекреационных, бальнеологических. Нам есть, что предложить гостям», - сказал глава территории, открывая заседание рабочей группы.
На нем совместно обсудили Положение о проведении фестиваля, возможность приглашения жителей из разных регионов страны. Владимир Печеный, обратившись к представителям туристических фирм, отметил, что если появится большое количество желающих участвовать в состязаниях, то не исключено, что будет решаться вопрос о дополнительных авиарейсах в Магадан, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Управлении информационной политики.
Председатель Ассоциации недропользователей Александр Басанский сообщил, что призовой фонд в этом году увеличен до двух миллионов рублей. Победитель состязаний получит один миллион рублей, за второе место предусмотрено 700 тысяч рублей и за третье – 300 тысяч рублей.
Первые соревнования старательского мастерства прошли в 2015 году. И теперь ежегодно в июле в бухте Гертнера собираются «старатели» со всей Магаданской области, а также из других регионов России и из-за границы.
Важное условие соревнований – промывка золотосодержащих песков с помощью лотка, без использования современной техники. Для участников чемпионата и всех желающих проходит мастер-класс по промывке золота. Технология промывки – та же; как когда-то в далеком прошлом. Как говорят специалисты, здесь важен не объем, а качество промывки материала. Все не то, чтобы приближено к реальности – все действительно реально: и технология промывки, и материалы, и лотки и старательский лагерь, и старательский обед.
Этнографическая составляющая Золотого фестиваля – национальный эвенский праздник «Бакылдыдяк». Традиционно он проходит на Нюклинской косе, в одном из живописных мест Охотского побережья. «Бакылдыдяк» вобрал в себя древние обычаи, ритуальные обряды, самобытное яркое национальное искусство, дошедшее до нас их глубины веков и бережно хранимое потомками. Большое интерес у туристов вызывает музыкальный фестиваль «Колымский шансон», где на ряду со знаменитыми звезды шансона выступают молодые авторы и исполнители.
Кроме того, туроператорами Магаданской области, в рамках проведения фестиваля, предлагают потенциальным туристам разнообразные туристические программы. Самые популярные включают в себя: конные прогулки, сплавы по рекам региона, морской туризм (рыбалка; наблюдение за дикими животными (китами, косатками, тюленями), дайвинг, охоту и гастрономические туры с дегустацией деликатесов Охотского моря.
Незабываемые впечатления ожидают гостей экспозиций Магаданского областного краеведческого музея, одного их крупнейших учреждений северо-востока России; Магаданского геологического музея, гордостью которого считается «Золотая комната» в которой представлены самородки необычной формы, большие кристаллические сростки золота.
Смотровая площадка, памятник Владимиру Высоцкому, скульптурная композиция «Время», памятник евражке, мемориал «Маска скорби» «Каменный венец», остров Недоразумений – далеко не полный список культурных и природных достопримечательностей столицы Колымского края.
Стоит отметить, что туристические туры «Золотого фестиваля» позволяют удовлетворить все потребности туристов. Возможность по-новому взглянуть на удивительный и прекрасный мир Магаданской области. Здесь ломаются стереотипы и привычные представления человека о себе самом и окружающем мире, открываются новые возможности и горизонты.
«Золотой фестиваль» - это манящая атмосфера праздника, индивидуальные условия отдыха, неповторимость моментов и масса впечатлений.
- В Магаданской области выделены дополнительные квоты вылова кеты
- На Колыме спасли туристов из Санкт-Петербурга
- Дальнедра назначили 8 аукционов по россыпям на Колыме на 27 сентября
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Во Владивостоке на площадке ВЭФ началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- "МАЙНЕКС ДВ - 2018" собрал в Магадане около 300 российский и иностранных специалистов
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- IV Золотой фестиваль Колымы откроется в бухте Гертнера через две недели
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Дальневосточный гектар онлайн первым получил житель Колымы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.