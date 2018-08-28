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08 Апреля 2016, 12:39 | Регион сегодня

Призовой фонд колымского фестиваля "Старательский фарт" увеличен до двух миллионов рублей

Второй "Золотой фестиваль" на Колыме состоится 16 июля. "Золотой фестиваль" - наиболее популярный праздник, центральным событием которого является соревнование по промывке россыпного золота "Старательский фарт", а золотые самородки – визитная карточка региона.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел заседание оргкомитета по подготовке к проведению Золотого фестиваля и соревнований по промывке золотоносных песков «Старательский фарт», который пройдет в Магадане этим летом. На заседание пригласили руководителей заинтересованных ведомств, туристических компаний и гостиниц колымской столицы.

«Развитию бизнеса, в том числе туристического в регионе, должен способствовать фестиваль «Старательский фарт». И мы должны приложить максимум усилий, чтобы туризм приобретал все большее значение. У Магаданской области есть для этого все необходимое: колоссальный потенциал с точки зрения природных ресурсов, рекреационных, бальнеологических. Нам есть, что предложить гостям», - сказал глава территории, открывая заседание рабочей группы.

На нем совместно обсудили Положение о проведении фестиваля, возможность приглашения жителей из разных регионов страны. Владимир Печеный, обратившись к представителям туристических фирм, отметил, что если появится большое количество желающих участвовать в состязаниях, то не исключено, что будет решаться вопрос о дополнительных авиарейсах в Магадан, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Управлении информационной политики.

Председатель Ассоциации недропользователей Александр Басанский сообщил, что призовой фонд в этом году увеличен до двух миллионов рублей. Победитель состязаний получит один миллион рублей, за второе место предусмотрено 700 тысяч рублей и за третье – 300 тысяч рублей.

Первые соревнования старательского мастерства прошли в 2015 году. И теперь ежегодно в июле в бухте Гертнера собираются «старатели» со всей Магаданской области, а также из других регионов России и из-за границы.

Важное условие соревнований – промывка золотосодержащих песков с помощью лотка, без использования современной техники. Для участников чемпионата и всех желающих проходит мастер-класс по промывке золота.  Технология промывки – та же; как когда-то в далеком прошлом. Как говорят специалисты, здесь важен не объем, а качество промывки материала. Все не то, чтобы приближено к реальности – все действительно реально: и технология промывки, и материалы, и лотки и старательский лагерь, и старательский обед.

Этнографическая составляющая Золотого фестиваля – национальный эвенский праздник «Бакылдыдяк».  Традиционно он проходит на Нюклинской косе, в одном из живописных мест Охотского побережья. «Бакылдыдяк» вобрал в себя древние обычаи, ритуальные обряды, самобытное яркое национальное искусство, дошедшее до нас их глубины веков и бережно хранимое потомками. Большое интерес у туристов вызывает  музыкальный фестиваль «Колымский шансон», где на ряду со знаменитыми  звезды шансона  выступают  молодые авторы и исполнители.

Кроме того, туроператорами Магаданской области, в рамках проведения фестиваля, предлагают потенциальным туристам разнообразные туристические программы. Самые популярные включают в себя: конные прогулки,  сплавы по рекам региона, морской туризм (рыбалка; наблюдение за дикими животными (китами, косатками, тюленями), дайвинг,  охоту и гастрономические туры  с дегустацией деликатесов Охотского моря.

Незабываемые впечатления ожидают гостей экспозиций Магаданского областного краеведческого музея, одного их крупнейших учреждений северо-востока России; Магаданского геологического музея, гордостью которого считается «Золотая комната» в которой представлены самородки необычной формы, большие кристаллические сростки золота.

Смотровая площадка, памятник Владимиру Высоцкому, скульптурная композиция «Время», памятник евражке, мемориал «Маска скорби» «Каменный венец», остров Недоразумений – далеко не полный список культурных и природных достопримечательностей столицы Колымского края.

Стоит отметить, что туристические туры «Золотого фестиваля» позволяют удовлетворить все потребности туристов. Возможность по-новому взглянуть на удивительный и прекрасный мир Магаданской области.  Здесь ломаются стереотипы и привычные представления человека о себе самом и окружающем мире, открываются новые возможности и горизонты.

«Золотой фестиваль» - это манящая атмосфера праздника, индивидуальные условия отдыха, неповторимость моментов и масса впечатлений.
 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Старательский фарт  золотой фестиваль 


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