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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 04, 2019
08.05 |Во Владивостоке появилась остановка транспорта "Площадь Семёновская"
08.05 |Фотоальбом Расула Месягутова "Уходящее настоящее" готовится к печати
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26 Апреля 2019, 10:30Крабу отрывают клешни 4 апреля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который меняет один из основополагающих принципов Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". При том, что этот законопроект, который возвращает на "подмостки" рыбного бизнеса крабовые аукционы, вызывает неоднозначную реакцию в рыбацком сообществе.
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08 Мая 2019, 13:00 | Регион сегодня |
Фотоальбом Расула Месягутова "Уходящее настоящее" готовится к печати
Эта книга – дань памяти прошлому, людям, основавшим Магадан и осевшим в нем
Издательство «Охотник» и Союз журналистов завершают работу над книгой фотографий Расула Месягутова «Уходящее настоящее». Поддержать проект может каждый желающий.
Расул Месягутов родился 28 августа 1944 г. в Уфе Башкирской АССР. C 1972 г. живет в Магадане, работает фотокорреспондентом в областной газете «Магаданская правда» с 1997 г.
Это второй альбом выдающегося фотографа, первый – только-только вышедший (мы еще анонсировать даже не успели) авторский альбом «Фотограф Расул Месягутов» из серии «Фотография. Жизнь на Севере» включает в себя более 100 снимков, сделанных за пятьдесят лет ХХ и ХХI веков (в этой серии в 2017 году вышел и «Фотограф Виктор Маргаритто»
Фотоальбом Расула Месягутова «Уходящее настоящее» – памятник той части города, с которой начался Магадан и которая, словно скальпелем хирурга, напрочь вычищалась из юбилейных альбомов. Будто не было и нет Нагаева, Марчекана, Каменного карьера, 7-го рабочего, Шанхая... Уникальные фотографии сопровождаются оригинальными стихами замечательного магаданского поэта Алексея Гарипова.
Эта книга – дань памяти прошлому, людям, основавшим город и осевшим в нем. Она – памятник настоящему без кавычек. Это действительно юбилейный альбом к 75-летию Расула и 80-летию Магадана. Это книга - Магадан без прикрас!
Формат — 275×215 мм, 160 страниц. Более 150 уникальных фотографий. 2/3 суммы организаторы проекта нашли своими силами, а вот 1/3 планируют набрать на платформе Planeta.ru. Собранные средства покроют расходы на печать. Основная работа по верстке книги уже выполнена. Фотоальбом планируется выпустить к середине августа, к 75-летнему юбилею автора.
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