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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Ноября, 03:15 |
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В Москве покажут "демоверсию" магаданского "Старательского фарта"
- Крупнейшие работодатели территории презентуют вакантные рабочие места, также Колыма будет представлена на экспозиции, посвященной дальневосточному гектару. Там можно будет узнать, какой он — колымский гектар, ознакомиться с историями успешного освоения, — анонсировал событие Владимир Печеный.
На ярмарке, которая откроется накануне деловой части, будет организована выставка-продажа сувенирной продукции, там же представят «демоверсию» нашего «Старательского фарта». Пусть москвичи попробуют намыть золотишко, может, приедут на полный вариант чемпионата. Он пройдет летом 2018 года.
Природным красотам, спортивным маршрутам и услугам для путешественников Колыма посвятит отдельный стенд. Хендмейду с национальным колоритом желающих обучат колымские мастера народных промыслов. Голосом Северо-Востока станет ансамбль «Энэр». По мнению губернатора Магаданской области Владимира Печеного, «Дни ДВ» — возможность привлечь в регион не только туристов, но и инвесторов.
- Представление региона на таких площадках, как «Дни ДВ» и ВЭФ, — эффективный инструмент продвижения инвестпроектов и привлечения к нам трудовых ресурсов, финансов, идей. Хочется, чтобы то, что мы показываем за пределами области, увидели и магаданцы. Напомню, уже следующим летом мы откроем визит-центр в столице Колымы, — отметил губернатор.
Галина ЦЫГАНОВА.
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