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Магаданская область подводит рекордные итоги по добыче золота
В 2016 году колымские горняки также добыли максимальное количестве россыпного золота с 1997 года – более 16 тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Губернатор Владимир Печеный сообщил о предварительных итогах работы горной отрасли на брифинге для областных СМИ.
«Итоги добычи золота в этом году нас порадовали. Наши недпропользователи задействовали все возможности, в том числе новые технологии и новую технику для того, чтобы получить результат - 27,5 тонн золота. Пока это предварительный итог, окончательный может даже будет еще больше, но уже сейчас это на три тонны больше, чем в прошлом году», - сказал Владимир Печеный.
Глава региона добавил, что в 2017-м году в регионе планируют и дальше увеличить добычу драгоценного металла.
«Мы ожидаем увеличения добычи золота на месторождении «Павлик», пуск предприятия на Наталкинском месторождении, где активно идет реализация инвестиционного проекта по строительству новой ЛЭП. Надеюсь, что результаты, которых мы добились в том году, в следующем году будут превышены», - сообщил Владимир Печеный.
Губернатор поблагодарил горняков за их успешную работу, которая позволяет увеличить доходы областной казны.
«В минувшем году мы несколько раз корректировали бюджет Магаданской области увеличивая доходную базу за счет прежде всего налога на добычу полезных ископаемых. Хороший результат, хороший задел на наступивший год. Уверен, он также будет успешным для наших горняков», - пояснил губернатор.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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