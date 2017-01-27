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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Французская компания-оператор гостиниц Accor Hotels изучает возможности работы на Колыме
Губернатор Владимир Печеный провел рабочую встречу с директором по развитию компании Accor Hotels в России, Грузии и СНГ Филиппом Боном и генеральным директором ее российского подразделения Russian Management Hotel Company Алексисом Делароффом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Как уточнил Алексис Деларофф, бизнесмены работают в России еще с 90-х годов и уже открыли около 40 гостиниц. Не так давно им удалось открыть брендовые гостиницы в двух сибирских городах – Омске и Красноярске, готовится открытие отеля в Иркутске.
«Нас интересует Дальний Восток. В конце прошлого года мы побывали во Владивостоке и на Камчатке, сейчас перед приездом в Магадан посетили Якутск, а отсюда полетим в Благовещенск. Мы считаем, что здесь есть условия для открытия новых гостиниц и ищем партнеров, с кем могли бы сотрудничать», - сказал Деларофф.
Алексис Деларофф уточнил, что компания является не инвестором, а управляющим отелей.
«Мы ищем на местах деловых людей, желающих вложить средства в гостиничный бизнес, предоставляем им франшизу, следим за соблюдением стандартов, управляем гостиницами», - сказал Деларофф.
По его словам, для Магадана наиболее приемлемым вариантом было бы открытие гостиницы экономического класса Ibis.
Губернатор Владимир Печеный, считает, что появление гостиниц, соответствующим международным стандартам, положительно скажется на развитии Магаданской области, в том числе в сфере туризма.
«Мы готовы оказывать все возможное содействие в поиске партнеров, отводе земли и оформлении разрешений. Развитие туризма в регионе – один из наших приоритетов, у нас есть что посмотреть и есть куда съездить гостям региона, но отсутствие брендовых гостиниц в самом Магадане, популярном курорте Талая пока является сдерживающим фактором для привлечения массового туриста на Колыму», - считает Владимир Печеный.
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