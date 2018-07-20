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09 Августа 2018, 08:59 | Регион сегодня
Дальнедра назначили 8 аукционов по россыпям на Колыме на 27 сентября
Как сообщил журналу "ДВ Капитал" источник в "Дальнедра", на 27 сентября департамент по недропользованию по ДФО назначил восемь аукционов по участкам россыпного золота
Как сообщил журналу «ДВ Капитал» источник в «Дальнедра», на 27 сентября департамент по недропользованию по ДФО назначил восемь аукционов по участкам россыпного золота.
Участки находятся в Ягоднинском, Тенькинском и Сусуманском городских округах Магаданской области.
Выставленные на торги россыпи с разным содержанием золота – от 30 кг до тонны и выше. В соответствие с прогнозом добычи и стартовая цена аукционов – от полумиллиона до 14 млн рублей. Самый интересный участок - Чубукулах с притоками ручьев и рек в Тенькинском городском округе. Балансовые запасы здесь составляют 858 кг. Впрочем участки пригодны для разработки, скорее, силами артелей старателей.
Юрий РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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