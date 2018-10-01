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Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
Лососевая путина 2018 года на Колыме завершается с хорошими результатами, считает представитель Магаданской области в Совете Федерации Анатолий Широков. О предварительных итогах промысла сенатор рассказал на своем официальном сайте www.shirokov-kolyma.ru
В этот сезон рыбаки региона добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей, превысив показатель 2017 года на 300 тонн. По сравнению с 2016-м объемы вылова красной рыбы почти вдвое больше.
- Ученые прогнозировали большой подход горбуши, однако этого не случилось, и в целом по области ее недолов составил 1,5 тысячи тонн. С другой стороны, порадовало то, что кеты и кижуча пришло больше, чем ожидали, поэтому за их счет предприятия смогли компенсировать недостаточный улов горбуши, - рассказал парламентарий.
Особенностью путины 2018 года стало введение новой нормы, которая разрешала вести лов только на определенных рыбопромысловых участках. Такой порядок был установлен Министерством сельского хозяйства РФ. Но в Магаданской области на момент принятия нового правила специально закрепленных за родовыми общинами КМНС участков не было, поэтому в этот сезон они не смогли вести традиционный промысел.
- Но никто из представителей коренных народов без улова не остался. Они ловили положенную им красную рыбу индивидуально, а тех, кто не мог это сделать самостоятельно, обеспечили по социальной программе. К слову, в этом году колымчанам из числа КМНС увеличена норма вылова лосося с 50 до 100 кг на человека, и на данный момент они уже поймали 240 тысяч тонн. Что касается новой нормы, то в 2019 году в Магаданской области за родовыми общинами закрепят специальные участки, и люди вновь смогут вести промысел сообща, - прокомментировал Анатолий Широков.
Сенатор напомнил, что добыча рыбы - не только главная составляющая жизни коренных народов области, но и ключевая сфера для экономики региона. Эта отрасль является градообразующей и обеспечивает значительную часть населения территории работой и стабильным заработком, не только в море, но и на берегу на перерабатывающих предприятиях.
- Наши рыбодобывающие компании платят в областной бюджет значительные налоги, участвуют в социальных программах и проектах, в том числе реализуют рыбу по социальным ценам. Безусловно, чем успешнее эти предприятия работают, чем удачнее складывается промысел, тем больше возможностей у них появляется, - отметил Анатолий Широков.
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