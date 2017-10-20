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Колыма заняла шестую строчку рейтинга регионов
Магаданская область по итогам октября 2017 года сохранила место в группе субъектов РФ с максимальной устойчивостью социально-экономического развития. Колыма заняла шестую строчку рейтинга регионов, который составляют эксперты Фонда «Петербургская политика».
Магаданская область набрала восемь баллов, максимальная оценка – 8,3 балла. ТОП-5 рейтинга возглавили Калужская область (8,3 балла), Чукотский АО (8,3), Ямало-Ненецкий АО (8,3 балла), Ленинградская область (8,2 балла), Тюменская область (8,2 балла).
Эксперты Фонда к позитивным событиям из жизни Магаданской области отнесли обсуждение губернатором Владимиром Печеным с делегацией белорусских машиностроителей планов по созданию сервисного центра в Магадане. Положительной сочли новость о поручении Президента России Владимира Путина правительству РФ включить в зону действия режима Свободного порта Владивосток аэропорт «Сокол» в Магадане. Благоприятным для Колымы признали завершение реконструкции мостов через реку Левая Хета и ручей Раздельный трассы Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан и приобретение для медучреждений региона десяти автомобилей скорой помощи, выполненных в северном исполнении.
К негативным событиям эксперты отнесли массовое отравление учащихся магаданской гимназии №30. Санэпидемиологи позднее вынесли официальное заключение о том, что причиной стал норовирус, его «принес» в учреждение среднего образования один из школьников.
Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» является независимой некоммерческой организацией. Российский исследовательский и экспертный центр был создан в 2002 году для изучения общественного мнения и социальных процессов в обществе, для проведения научных, социологических и политических исследований.
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