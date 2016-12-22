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Четверг| 22 Декабря, 23:25 |
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Добыча золота на Колыме растет по плану
По словам министра регионального правительства в горнодобывающей отрасли Магаданской области наблюдается положительная динамика добычи золота. Уже добыто на 2,8 т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение показателей обусловлено ростом добычи золота из россыпных месторождений и наращиванием добычи на месторождении «Павлик». Всего в период с 2009 года по текущий период 2016 года добыча золота возросла на 10,9 т, с 15,7 т до 26,6 т. В этом году ожидается, что уровень добычи составит 27,5 т.
При этом уровень добычи россыпного золота в 2016 году максимальный, начиная с 1997 года. По состоянию на первое декабря добыча из россыпей составила более 16 т и уже превысила показатели 2015 года на 0,7 т. По добыче россыпного золота Магаданская область занимает первое место в России.
Журнал "Дальневосточный капитал"
Фото Павла Жданова
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