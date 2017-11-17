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10 Января 2018, 12:55 | Регион сегодня

2018 год для Колымы станет годом больших строек

в Магаданской области будут возведены крупные объекты в сфере спорта, здравоохранения, образования, энергетики

«Годом больших строек» на Колыме назвал 2018 год губернатор Владимир Печеный. На еженедельном брифинге глава территории рассказал журналистам о строительных планах, которые будут реализованы в этом и следующих годах.

«Мы продолжим строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в поселке Палатка. Он будет сдан в этом году и начнем строительство ФОКа в Магадане на улице Октябрьская. Также, мы близки к тому, чтобы приступить к строительству спорткомплекса в поселке Ола. Проект уже готов», - сказал губернатор.

«Кроме того, мы включаемся в федеральную программу создания новых учебных мест. Начнем строительство школы–детского сада в поселке Снежный. Будет продолжена работа по реконструкции детского сада в здании бывшего экоцентра в Магадане. Мы его максимально завершим в этом году, чтобы к 19-ому году его открыть», - отметил Владимир Печеный.

Он добавил, что в наступившем году начнутся работы по проектированию детского сада в Третьем микрорайоне на месте незавершенного строительства.

«В этом году там мы приведем в порядок площадку, завершим проектные работы, и в 19-ом году начнем строительство. Также продолжим работы по нашим другим образовательным учреждениям. В том числе завершим общественные обсуждения по строительству новой школы в Магадане. По этому вопросу сейчас идет много разговоров. Конечно планах есть и ряд других объектов, по которым мы заявляемся на 19-ый и 20-ый год. Это, прежде всего, школы. Возможно, мы определимся с пристройками к существующим школам, так как в Магадане мест для строительства в центре нет, а необходимость в этом есть», - сказал глава территории.

В завершении брифинга губернатор также добавил, что в регионе продолжится строительство крупных энергетических объектов. Так в этом году планируется запуск третьей гидротурбины на Усть-Среднеканской ГЭС, завершение строительства ЛЭП «Усть-Омчуг – Омчак» и «Оротукан – Палатка – Центральная», которые важны для энергообеспечения крупных горных предприятий и развития энергетики региона в целом.

Отметим, что в конце декабря на съезде партии «Единая Россия» Президент страны Владимир Путин подчеркнул, в России необходимо модернизировать сферы образования и здравоохранения, снизить младенческую смертность, строить детские сады и школы.

«Мы готовы ответить на глобальные вызовы создать условия для благополучия граждан. Здоровое и безопасное будущее должно быть у всех. Безукоснительное соблюдение прав и свобод граждан гарантирует стабильность государственного развития. Чтобы наша страна жила, обновлялась и крепла, нам нужно иметь ясную программу позитивных действий», - подчеркнул Владимир Путин.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Колыма  строительство 


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