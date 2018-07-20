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10 Февраля 2015, 19:57 | Регион сегодня

Аффинажный завод на Колыме прекратил финансово-хозяйственную деятельность на неопределенный срок

Причина остановки производства в отсутствии поставщиков драгметалла и невозможности рассчитаться с долгами.

Губернатор Магаданской области встретился с работниками Колымского аффинажного завода. В Дом культуры поселка Палатка пришли более сотни человек, чтобы узнать о перспективах родного предприятия, определиться, как жить дальше, собщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе администрации. 

С 1 февраля аффинажный завод на Колыме прекратил финансово-хозяйственную деятельность на неопределенный срок. 

КАЗ задолжал более чем трем десяткам золотодобывающих компаний за полевой сезон 2013 года. И золото-серебро 2014 года недропользователи предпочли сдать на другие аффинажные заводы страны. Завод не может работать вхолостую. Началась консервация технологического оборудования.

Финансовая несостоятельность проявилась и в задержках зарплаты собственным работникам. До сих пор люди не получили заработную плату за январь и не знают, когда получат её. А у многих банковские кредиты, ипотека.

Однако и в критической ситуации глава региона сохраняет оптимизм. «Считаю своей обязанностью сохранить завод в работоспособном состоянии и непременно возобновить производство. Аффинажный завод нужен территории, необходим горнодобывающей промышленности Колымы, Чукотки, да и Якутии, - убежден Владимир Печеный. - Сегодня главная задача – обеспечить такую сохранность имущества, оборудования, чтобы в любую минуту его можно было запустить, и помочь людям».

Губернатор считает, что КАЗ остро нуждается в ответственных собственниках. Он должен быть конкурентоспособным предприятием развивающегося Дальнего Востока, АТР. Для этого необходимо прежде всего вернуть доверие к заводу.

Глава территории поручил руководству завода, министерству труда и социальной политики регионального правительства, администрации Хасынского района организовать юридическую помощь работникам предприятия.

В соответствии с законодательством директор КАЗа предложил всем специалистам воспользоваться своим правом на отпуск, увольнение или переход на 2/3 заработка из-за простоя завода. Владимир Печеный распорядился провести индивидуальную работу с каждым сотрудником. Оказать материальную помощь через Фонд социальной поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Содействовать в трудоустройстве работников на действующие предприятия региона. Чтобы смягчить положение, поскольку финансовое состояние КАЗа не позволяет произвести с людьми окончательные расчеты, глава Магаданской области потребовал в ближайшее время выплатить январскую зарплату, используя как временную меру средства регионального Фонда социального партнерства.
На прошедшем совещании в региональном правительстве определены оптимальные варианты консервации технологического оборудования Колымского аффинажного завода, организации охраны предприятия, инвентаризации всего имущества и арестованного драгоценного металла, сырья в хранилищах.

Владимир Печеный поручил активизировать деятельность Центров занятости и социальной поддержки в Хасынском районе, выработать алгоритм действий специалистов минтруда регионального правительства по стабилизации на рынке труда и минимизации всех процедур по оказанию помощи людям. Дополнительно попросил провести работу с банками по всем вопросам, касающимся выплаты сотрудниками КАЗа взятых кредитов. 

Министерству природных ресурсов Магаданской области поручено держать под контролем противопаводковые мероприятия на территории Колымского аффинажного завода и в его окрестностях.
Губернатор потребовал ежедневно докладывать о ситуации на КАЗе, поддержке работников завода.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: золото  Колымы  кризис  драгметаллы 


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