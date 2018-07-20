|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 23 Июля, 15:52 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Аффинажный завод на Колыме прекратил финансово-хозяйственную деятельность на неопределенный срок
Губернатор Магаданской области встретился с работниками Колымского аффинажного завода. В Дом культуры поселка Палатка пришли более сотни человек, чтобы узнать о перспективах родного предприятия, определиться, как жить дальше, собщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе администрации.
С 1 февраля аффинажный завод на Колыме прекратил финансово-хозяйственную деятельность на неопределенный срок.
КАЗ задолжал более чем трем десяткам золотодобывающих компаний за полевой сезон 2013 года. И золото-серебро 2014 года недропользователи предпочли сдать на другие аффинажные заводы страны. Завод не может работать вхолостую. Началась консервация технологического оборудования.
Финансовая несостоятельность проявилась и в задержках зарплаты собственным работникам. До сих пор люди не получили заработную плату за январь и не знают, когда получат её. А у многих банковские кредиты, ипотека.
Однако и в критической ситуации глава региона сохраняет оптимизм. «Считаю своей обязанностью сохранить завод в работоспособном состоянии и непременно возобновить производство. Аффинажный завод нужен территории, необходим горнодобывающей промышленности Колымы, Чукотки, да и Якутии, - убежден Владимир Печеный. - Сегодня главная задача – обеспечить такую сохранность имущества, оборудования, чтобы в любую минуту его можно было запустить, и помочь людям».
Губернатор считает, что КАЗ остро нуждается в ответственных собственниках. Он должен быть конкурентоспособным предприятием развивающегося Дальнего Востока, АТР. Для этого необходимо прежде всего вернуть доверие к заводу.
Глава территории поручил руководству завода, министерству труда и социальной политики регионального правительства, администрации Хасынского района организовать юридическую помощь работникам предприятия.
В соответствии с законодательством директор КАЗа предложил всем специалистам воспользоваться своим правом на отпуск, увольнение или переход на 2/3 заработка из-за простоя завода. Владимир Печеный распорядился провести индивидуальную работу с каждым сотрудником. Оказать материальную помощь через Фонд социальной поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Содействовать в трудоустройстве работников на действующие предприятия региона. Чтобы смягчить положение, поскольку финансовое состояние КАЗа не позволяет произвести с людьми окончательные расчеты, глава Магаданской области потребовал в ближайшее время выплатить январскую зарплату, используя как временную меру средства регионального Фонда социального партнерства.
На прошедшем совещании в региональном правительстве определены оптимальные варианты консервации технологического оборудования Колымского аффинажного завода, организации охраны предприятия, инвентаризации всего имущества и арестованного драгоценного металла, сырья в хранилищах.
Владимир Печеный поручил активизировать деятельность Центров занятости и социальной поддержки в Хасынском районе, выработать алгоритм действий специалистов минтруда регионального правительства по стабилизации на рынке труда и минимизации всех процедур по оказанию помощи людям. Дополнительно попросил провести работу с банками по всем вопросам, касающимся выплаты сотрудниками КАЗа взятых кредитов.
Министерству природных ресурсов Магаданской области поручено держать под контролем противопаводковые мероприятия на территории Колымского аффинажного завода и в его окрестностях.
Губернатор потребовал ежедневно докладывать о ситуации на КАЗе, поддержке работников завода.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- IV Золотой фестиваль Колымы откроется в бухте Гертнера через две недели
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Дальневосточный гектар онлайн первым получил житель Колымы
- Назначен врио губернатора Магаданской области
- На Колыме открыли новый рейс Москва-Магадан на лайнере Боинг-777
- На Колыме идет реконструкция пятого причала магаданского морского торгового порта
- Японцы заинтересованы в реализации проекта по производству сжиженного водорода на Колыме
- В Магадане принимают заявки от будущих участников состязаний по промывке золота "Старательский фарт"
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.