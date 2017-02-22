|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 11 Марта, 07:07 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Магаданская область надеется создать первые ТОР на своей территории в 2017 году
"ТОР все-таки будет. Я надеюсь, что в этом году несколько ТОР Магаданской области будут утверждены. В частности, мы наиболее близки к формированию ТОР "Талая" и нескольких небольших ТОР в сельскохозяйственном секторе", - сказал Печеный.
По его словам, могут быть созданы ТОР, в которые войдут ферма по производству мяса индейки и тепличное хозяйство. "Несколько небольших ТОР в сельскохозяйственном секторе - это наши проекты, которые находятся в высокой степени подготовленности к их реализации с инвесторами. Это строительство фермы по производству мяса индюков и строительство теплиц по выращиванию овощей в закрытом грунте. Там уже сделаны серьезные заделы, есть инвесторы, есть согласие кредитных организаций - Россельхозбанка", - уточнил губернатор.
На данный момент на территории Магаданской области нет ни одной ТОР, также не создана зона Свободного порта Владивосток. На территории субъекта действует только особая экономическая зона.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
Власти также намерены предложить инвесторам, работающим в режиме Особой экономической зоны (ОЭЗ), ряд новых преференций, в том числе по страховым взносам.
"Мы будем совершенствовать механизм ОЭЗ, дополняя его новыми инструментами, характерными для территорий опережающего развития (ТОР). Один из наиболее привлекательных, чего нет в ОЭЗ, но есть в ТОР, - это снижение для участников и резидентов страховых взносов", - сказал Печеный.
Еще одним инструментом, которого сейчас нет в ОЭЗ Магаданской области, является предоставление облегченного визового режима для иностранных граждан, прибывающих на территорию Колымы, добавил глава региона. "Магадан - это тоже порт, один из крупнейших портов на северо-востоке, поэтому если механизмы Свободного порта Владивосток нельзя распространить в прямом виде, потому что (действует режим - прим. ТАСС) ОЭЗ, я считаю, что в ОЭЗ нашей магаданской должны быть инструменты Свободного порта Владивосток. В частности, это облегченный визовый режим посещения порта Магадан по аналогии со Свободным портом Владивосток", - пояснил Печеный.
Особая экономическая зона, которая включает в себя льготные налоговый и таможенный режимы, создана в 1999 году в административных границах города Магадан. По данным правительства региона, за годы действия ОЭЗ прекратилось падение валового регионального продукта региона, который вырос с 12 млрд рублей до около 100 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал в целом по области за 2000-2015 годы выросли с 2 млрд рублей до 57 млрд рублей. На сегодняшний день участники ОЭЗ обеспечивают 65% общего объема промышленного производства области, основной объем промышленной продукции приходится на добычу полезных ископаемых.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
"В этом году запуск небольшой пилотной котельной в одном из отдаленных поселков - Оротукан. Котельная туда уже доставлена, это модульная электрокотельная. Новое качество для людей, которые там будут работать в белых халатах", - сказал Печеный.
Он отметил, что в дальнейшем такие котельные появятся и в других населенных пунктах региона, но подход к определению мест их установки будет дифференцированным.
"Здесь не все так просто. Нам нужно потреблять наш местный уголь, который добывается в Магаданской области, и здесь мы будем подходить дифференцированно, с тем, чтобы сбалансировать. Там, где возможно, мы будем максимально использовать электроэнергию, там, где возможно, будем работать на местном угле с тем, чтобы баланс и выравнивание (энерготарифов - прим. ТАСС), сдерживание роста тарифа для населения все же становились реальными, для этого есть все предпосылки ", - сказал губернатор.
Он уточнил, что именно баланс интересов позволит добиться, в первую очередь, сдерживания роста тарифов для населения региона.
- Магаданская область надеется создать первые ТОР на своей территории в 2017 году
- Подведены итоги социально-экономического развития Колымы в 2016 году
- Магаданская инициативная группа предлагает узаконить техногенные месторождения
- Французская компания-оператор гостиниц Accor Hotels изучает возможности работы на Колыме
- ВТБ нарастил портфель кредитов среднему бизнесу в Магадане
- В Магаданской области золотоизвлекательная фабрика установила рекорд по переработке руды
- "Золотой город" хотят возвести китайские инвесторы в Магадане
- Магаданская область подводит рекордные итоги по добыче золота
- Магаданская область вошла в федеральный ТОП-10
- Колыма предлагает туристам "дикую природу"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.