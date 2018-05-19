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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный гектар онлайн первым получил житель Колымы
С 1 июня введена в эксплуатацию электронная торговая площадка «Гектар Онлайн», разработанная по инициативе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На сегодняшний день к торговой площадке «Гектар Онлайн» присоединились около 80 компаний, которые представили свыше 3000 товарных позиций. Состоялись первые сделки - граждане приобретают с помощью ресурса оборудование для освоения земельных участков и реализуют продукцию, произведенную на «дальневосточных гектарах».
«Гектар Онлайн» ориентирован на получателей «дальневосточных гектаров», фермеров, сельхозкооператоров, а также представителей малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке. Сайт сопровождает предпринимателя на всем пути от освоения земельного участка до продажи произведенного товара и расширения бизнеса», - рассказал генеральный директор электронной торговой площадки «Гектар Онлайн» Константин Поляков. «Наша цель – дать гражданам современный инструмент для развития бизнеса, предоставить возможность товаропроизводителям получать за свою продукцию справедливую, рыночную цену, продавая ее «в один клик» напрямую конечным потребителям, исключая из этого процесса посредников и перекупщиков».
Первую сделку на электронной торговой площадке «Гектар Онлайн» совершил получатель «дальневосточного гектара» из Магаданской области Виктор Бреднев. «На своем участке я запускаю сельскохозяйственный проект – в прошлом году я уже вырастил первый урожай овощей, а сейчас строю теплицы», - рассказывает он. «С помощью ресурса «Гектар Онлайн» удалось выгодно приобрести помпу для системы орошения – сначала буду использовать ее для полива овощей, а когда будут готовы теплицы, то установлю туда. В перспективе планирую открыть на площадке страницу, где буду размещать информацию о своем товаре и продавать его напрямую, без посредников».
«Одна из целей маркетплейса – упростить запуск новых предпринимательских проектов на Дальнем Востоке. Уже сегодня «Гектар Онлайн» помогает быстро выйти на рынок и сэкономить средства. К примеру, продавцу не надо иметь онлайн-кассу для начала интернет торговли – этот сервис обеспечивает торговая площадка бесплатно. В ближайшей перспективе появятся и новые полезные сервисы, позволяющие выбрать лучшие предложения по доставке товаров, а также кредиты по наиболее привлекательным процентным ставкам», - подчеркнул Константин Поляков. «Кроме того, учитывая выгодное расположение Дальнего Востока в центре Азиатско-Тихоокеанского региона, мы планируем запуск версии на китайском и английском языке».
Получатели «дальневосточных гектаров» уже преодолели границы домашнего региона с помощью новой электронной торговой площадки. «Гектар Онлайн» очень интересен как возможность выхода на новые рынки – сегодня я продал жителю Москвы иван чай, произведенный на моем «дальневосточном гектаре». Теперь планирую разместить полный ассортимент своей продукции – это мед, экологическая косметика, а в перспективе и туры на свой «гектар», - рассказал получатель «дальневосточного гектара» из Хабаровского края Сергей Суровцев. «По сути «Гектар Онлайн» стирает границы. Теперь я могу угостить своим чаем и медом всю Россию, а в перспективе и выйти на зарубежье».
Напомним, «Гектар Онлайн» — это единый информационный ресурс, призванный связать получателей дальневосточных земель с поставщиками товаров и услуг, включая банки, компании, предоставляющие услуги онлайн бухгалтерии, обеспечивающие логистику и другие сервисы, а также позволяющий реализовать уже произведенную продукцию. По словам разработчика, в перспективе технология позволит заключать форвардные контракты - т.е., к примеру, фермер сможет получить гарантию сбыта еще не произведенной продукции и получить финансирование производства. Каталог «Гектар Онлайн» поддерживает более 110 видов деятельности, от животноводства и лесопильного производства до туризма, а масштабирование площадки позволяет легко добавлять новые категории товаров и услуг. Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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