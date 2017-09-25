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На Колыме растет добыча драгметаллов
Как уточняют в пресс-службе региона, этот результат на 3,4 т золота выше прошлогоднего показателя за первые девять месяцев работы горняков.
«Увеличиваются мощности крупных золотодобывающих предприятий, одновременно не сокращается и традиционная добыча золота на россыпных месторождениях. Планы по достижению отметки в 30-31 тонну драгметалла по итогам 2017 года выглядят реалистично», – прокомментировал губернатор Магаданской области Владимир Печеный.
Как уточнил губернатор, в регионе ожидается рост добычи драгметаллов на Колыме ожидается за счет ввода в эксплуатацию новых предприятий. В 2018 году на проектную мощность выйдет один из самых больших мире горно-металлургических комплексов - ПАО «Полюс» на Наталкинском золоторудном месторождении в Магаданской области. Создание ГОК на базе Наталкинского месторождения, отмечает генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев, стало возможным в том числе благодаря строительству энергетической инфраструктуры, которая была сделана с помощью государственной инфраструктурной поддержки. Проектная мощность предприятия предполагает производство около десяти тонн золота в год.
Крупнейшими предприятиями, добывающими россыпное золото, являются ОАО «Сусуманзолото», концерн «Арбат» (ООО «Конго и ООО «Энергия»), ОАО «ГДК Берелех», ООО «Статус», ООО «Кривбасс», ООО «Т-Цемент», ООО «Райз», ООО «Полевая».
Предприятиями, которые добывают рудное золото на территории Магаданской области, являются ООО «Омолонская золоторудная компания», АО «Серебро Магадана» (дочерние предприятия компании АО «Полиметалл», АО «ЗРК Павлик», СП ЗАО «Омсукчанская ГГК», ООО «Электрум Плюс», концерн «Арбат» (ООО «Нявленга и ООО «Агат»), ООО «Дюамель».
В 2016 году добыча полезных ископаемых в Магаданской области составила: золото – 27,9 т, серебро – 889,2 т, свинец – 5,7 тыс. т, каменный уголь – 397 тыс. т., общераспространенные полезные ископаемые – 1,3 млн м3. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2016 году составил 101,7%.
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