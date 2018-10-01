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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Октября, 17:20 |
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Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
В этом регионе ДФО процент соотношения количества заключенных договоров к количеству поданных гражданами заявлений на предоставление земельных участков составляет 96,2 % - это довольно высокий показатель эффективности работы уполномоченных органов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
В сфере общественного питания предприниматель Елена Газина работает уже три года – она готовит и продаёт шашлыки. С этого лета Елена занимается шашлыками на собственной земле, полученной по программе «Дальневосточный гектар» в посёлке Ола Магаданской области. На одних мангалах Елена Газина останавливаться не собирается – в её планах открытие кафе русской кухни.
- У меня уже присмотрено переносное помещение под кафе, оно довольно просторное, места хватит и для кухни, и для зала столовой, - говорит Елена. - В планах строительство на гектаре теплицы для выращивания овощей, на продажу и для кафе. Под теплицу я уже написала бизнес-план, хочу направить его главе Ольского городского округа и в Правительство Магаданской области, надеюсь получить финансирование.
Фермерам, осваивающим «дальневосточный гектар» на Колыме, оказывает поддержку министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области - в 2018 году оно выдало несколько грантов на общую сумму более 22 миллионов рублей.
- Семейно-животноводческим фермам на развитие мясного и молочного скотоводства мы предоставляем гранты до 30 миллионов рублей, - говорит заместитель министра сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области Александра Алёхина. - Кроме того, мы выдаём гранты на развитие крестьянско-фермерских хозяйств. Региональные предприниматели могут получить в области кредит на льготных условиях - при условии, что занимаются освоением гектара более полугода.
- Для того, чтобы люди активнее брали «дальневосточные гектары», мэрия Магадана в этом году открыла новые площади под выдачу наделов. По словам начальника отдела земельных отношений департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии Магадана Ирины Перышкиной, по многочисленным просьбам горожан была открыта для получения гектаров территория «Снежная долина» - популярное место отдыха жителей Магадана с комфортным микроклиматом, где располагаются дома отдыха, пионерские лагеря и туристические базы. Другой район, ранее закрытый для получения участков, и ныне доступный - посёлок городского типа Сокол. В целом же на территории Магаданской области гражданам по программе «Дальневосточный гектар» доступно 15,6 млн га, что составляет 34 % площади территории региона.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день в Магаданской области в рамках реализации государственной программы «Дальневосточный гектар» заключено 1450 договоров безвозмездного пользования, на основании которых предоставлены земельные участки общей площадью 968,4 га. В общем числе поданных заявлений - 167 коллективных заявок, в результате рассмотрения которых заключены 128 коллективных договоров на общую площадь 362 га. Меры поддержки получателей «Дальневосточного гектара» на территории Магаданской области были введены с октября 2016 года. За это время государственными мерами поддержки воспользовались 896 человек на общую сумму 27,432 млн. рублей.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. Участники программы могут воспользоваться государственными мерами поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Здесь же размещены модельные бизнес-планы, которые можно реализовать на своём гектаре.
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