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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 12 Января, 07:01 |
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На "Улице Дальнего Востока" во Владивостоке можно заработать 300 тысяч рублей
Подобную акцию можно посоветовать и администрации Приморского края, экспозиция которой ежегодно вызывает много нареканий. В прошлом году в конкурсе среди регионов, участников "Улицы Дальнего Востока", лучшей стала площадка Сахалинской области.
Министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области объявляет конкурс на разработку концепции экспозиции Магаданской области на выставке «Улица Дальнего Востока», проводимой в рамках ВЭФ-2019. Разработка концепции экспозиции направлена на продвижение инвестиционного потенциала Магаданской области, презентации культурных традиций и национальной самобытности Магаданской области. К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица. Победитель конкурса награждается денежной премией в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. Прием заявок и концепций участников конкурса проводится до 15 февраля 2019 года по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 8а, каб. 209 а, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Победителем конкурса признается участник конкурса, чья концепция наиболее полно отвечает требованиям технического задания, и набравший наибольшее количество баллов.
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