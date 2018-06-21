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Развитие авиации в Магаданской области продолжат обновлением инфраструктуры для обеспечения полетов
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел рабочее совещание по реализации первого этапа проекта развития «Аэропорта Магадан – 13 км». Свои предложения главе региона представили министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области, ООО «Поляр-Авиа», филиал «Магаданский» ОАО «ПАНХ», ООО «Сибирская Легкая Авиация».
Заместитель председателя Правительства Магаданской области Игорь Озимок сообщил, что на первом этапе развития проекта необходимо осуществить юридическое определение статуса посадочной площадки «Магадан-13 км».
«Кроме того, непосредственно реконструкции предстоит межевание выделенных земельных участков под взлетно-посадочную полосу с боковыми и торцевыми полосами безопасности и техническими стоянками, рулежные дорожки, перрон. Это необходимо для последующего оформления и получения аэронавигационного паспорта посадочной площадки «Магадан-13км»», - Игорь Озимок.
Он добавил, что авиакомпании в дальнейшем готовы взять в аренду посадочную площадку для технической эксплуатации и благоустройства.
Губернатор Магаданской области поручил продолжить переговоры с авиаперевозчиками об их участии в данном проекте.
«Для развития региональной авиации необходимо создать инфраструктуру для обеспечения полетов. Авиакомпаниям и пассажирам будет удобнее работать всего в 13 километрах от областного центра. Некоторые авиаперевозчики предварительно уже дали согласие перенести рейсы на эту площадку», - сказал Владимир Печеный.
Отметим, что в настоящее время бывший аэропорт «Магадан – 13» функционирует, как посадочная площадка для эксплуатации воздушных судов типа Ан-2, Ан-3 и вертолетов Ми-8. На территории площадки базируются две авиакомпании – ООО «Поляр-Авиа» и филиал «Магаданский» ОАО НПК «ПАНХ», которые осуществляют перевозки, в основном на Ми-8, пассажиров в национальные села муниципальных образований «Ольский городской округ» и «Северо-Эвенский городской округ». Также выполняются авиаработы и вылеты на санзадания по всей территории Магаданской области. Помимо этого, к территории «Магадан – 13» прилегает авиаремонтный завод № 73-ГА.
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