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Магаданской издательство "Охотник" отметило юбилей презентацией новых книг
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11 Апреля 2017, 12:30 | Регион сегодня

Магаданской издательство "Охотник" отметило юбилей презентацией новых книг

15-й день рождения издательство "Охотник" отметило презентацией новых книг. Она собрала в Московском доме книги бывших колымчан, геологов, горняков, журналистов и просто читающую публику, интересующуюся новинками регионального книгоиздания и историей освоения северо-востока страны.

Магаданцы представили необычный проект – двухтомник воспоминаний хорошо известных на Севере геологов: первооткрывателя золотых и угольных месторождений Колымы, лауреата Государственной премии Бориса Вронского и его жены Варсеник. Издание ни в чем не повторяет книгу «На золотой Колыме», выпущенную в 1965 году. Дневники, очерки и рассказы о том, как осваивался север Дальнего Востока с конца двадцатых по сороковые годы прошлого века, стихи Бориса Ивановича опубликованы в авторской редакции. Книги изобилуют фотографиями из семейных архивов семьи Вронских и других легендарных геологов, оригинальных карт из отчетов Б.И. Вронского, хранящихся в геологических фондах страны.

Издание свидетельствует о разностороннем даровании супругов и одновременно является своеобразной геологической энциклопедией Магаданской области, возвращающей из забвения имена первопроходцев территории, первооткрывателей богатейших месторождений золота, серебра и других полезных ископаемых.

На презентации побывали внуки Бориса и Варсеник Вронских - Никита и Наталья, родственники и друзья прославленных колымских геологов, а также автор предисловия геолог, открывший месторождение "Глухариное", лауреат Государственной премии Игорь Флеров. С семьей Вронских дружил еще его отец Борис Флеров, которому принадлежит открытие олова на Хете, Бутыгычаге, в Якутии. В 2000 году на Бутыгычаге на высоте 1489 метров установлен знак в честь геолога Б. Л. Флерова.

Представил «Охотник» на прошедшей презентации и документальный роман Рудольфа Седова «Золото Розенфельда». Известный на Севере путешественник, составитель туристических маршрутов, замечательный журналист, автор 20 популярных книг увлекательно знакомит с судьбой и приключениями самоотверженного энтузиаста-естествоиспытателя, мечтателя-романтика, которого Борис Вронский назвал «возвестником золотой Колымы». «У Юрия Яновича было много веры и слишком мало фактов», - считал знаменитый геолог, а потому судьба Розенфельда ((1874–1940 гг.) – настоящая историческая драма. С образованием в 4 класса он оказался героем явно не своего времени. Проложил несколько торговых путей с побережья Охотского моря вглубь материка, но они остались невостребованными. Искал золото в бассейне Колымы, но на обратном пути утратил все образцы, дневники и карты. Пытался привлечь внимание к богатствам северного края, однако никто не услышал его. По абсурдному обвинению в мистификации золота и утаивании золотых месторождений попал в лагерь, а после освобождения был убит уголовником.

… Рудольф Седов 10 лет собирал материалы, еще 5 лет писал свою книгу, два года ждал её издания, чтобы познакомить современников с одержимым подвижником, интуитивно полагавшим и фанатично верящим, что Северо-Восток – богатейшая кладовая нашей страны. Писатель отлично понимал: основываясь только на записках Розенфельда, скромных документальных свидетельствах архивов, книгу не напишешь. С представлением Розенфельда как авантюриста и шарлатана Р. Седов был категорически не согласен, а потому отправился вдвоем с женой по всем колымским маршрутам своего героя. Так родился роман, основанный на реальных фактах и усиленный собственными переживаниями автора. Книга о том, что всякое по-настоящему новое дело немыслимо без упорных энтузиастов.

Кстати, Юрия Розенфельда реабилитировали почти через сорок лет после смерти «за отсутствием состава преступления». «Однако в общественном сознании возвращение доброго имени этому человеку состоялось в полной мере только с выходом романа Рудольфа Седова», - убежден профессор СВГУ Виталий Пинковский.

Осуществить этот проект «Охотнику» помог его давнишний партнер рудник им. А. Матросова.

Справка: За 15 лет издательством «Охотник» организовано больше десятка фотовыставок на разных континентах, проведено несколько десятков презентаций книг. Издания «Охотника» пользовались большим спросом на книжном фестивале и книжных ярмарках «Красная площадь» в Москве. Издательство получило немало наград дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор».

«Охотник» подготовил к печати трехтомник А. Мифтахутдинова. В его портфеле книги воспоминаний и фотографий фотожурналистов Федора Редлиха, Расула Месягутова, Василия Шумкова. Задуманы и другие, не менее интересные проекты, привлекающие внимание самого широкого круга читателей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: юбилей  охотник  издательство 


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