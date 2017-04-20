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Горняки Магадана добыли более пяти тонн золота
«Промывочный сезон открылся, к работе уже приступили драги холдинга «Сусуманзолото», и первые результаты налицо», - прокомментировал информацию губернатор Магаданской области Владимир Печеный на брифинге для СМИ
Недропользователи, которые работают на россыпных месторождениях золота, уже добыли около 100 кг в Сусуманском и Ягоднинском городских округах.
«Я думаю, что эта динамика сохранится, и задачи, которые поставлены перед недропользователями в 2017 году, будут выполнены. Они вели очень тщательную подготовку, закупали современную технику, многие вводили новые технологии. Колымские горняки взяли на себя обязательство преодолеть планку в 30 тонн золота по итогам начавшегося сезона. Поэтому я хочу пожелать старателям и крупным предприятиям успехов в выполнении их напряженных планов», - отметил губернатор Магаданской области.
Он напомнил, что в 2016 году Магаданская область заняла третье место в России по добыче золота с результатом 27,9 т драгметалла.
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