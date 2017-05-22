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Виртуальный тур по лагерю Бутыгычаг с урановыми и оловянными рудниками будет открыт на Колыме
Колымский исправительно-трудовой лагерь Бутыгычаг может перейти в виртуальную реальность. Об этом рассказал директор государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов во время ознакомительной поездки в это место бывшего заключения. Лагерь существовал почти 20 лет с 1937 г. по 1956 г. на территории Магаданской области и входил в Теньлаг (лагеря Тенькинского района Колымы), являясь подразделением Севвостлага. Перовначально здесь добывали оловянную руду. С 1947 года была начата добыча урана.
Роман Романов прибыл в регион в составе межведомственной рабочей группы по реализации государственной концепции увековечивания памяти жертв политических репрессий. Председатель группы, советник президента страны по правам человека Михаил Федотов также посетил лагерь Бутыгычаг где в 40-е и 50-е годы действовали урановые и оловянные рудники.
По словам тенкинского историка и краеведа Инны Грибановой, в течение существования Бутыгычага здесь погибли тысячи человек.
«Опасный уран добывался руками практически без каких-либо защитных средств. Узники, работавшие в штольнях и на обогатительной фабрике, получали большие дозы радиационного облучения. Из многочисленных построек здесь сохранились здание фабрики, некоторые каменные бараки для заключенных, штольни и рельсы узкоколеек по которым в вагонетках перевозили руду. Кроме того рядом с фабрикой практически в нетронутом виде осталось хвостохранилище со шламовыми отвалами – продуктами переработки урановой руды. Это одно из самых опасных здесь мест. Радиационный фон там до сих пор превышен. Поэтому туда крайне не рекомендуется ходить», - рассказала Инна Грибанова.
Также она добавила, что отработка урановых месторождений проходила в двух километрах от обогатительной фабрики на сопке под названием Шайтан.
Члены группы осмотрели заброшенное здание фабрики, посетили залы, где раньше заключенные обрабатывали добытую руду. Сегодня в помещениях практически ничего не осталось кроме разрушенных стен и отдельных элементов в виде решеток и ржавых емкостей, которые напоминают о трагических страницах истории Колымы.
Как рассказал Роман Романов через два месяца в Бутыгычаг прибудет экспедиция от музея и проведет трехмерное сканирование территории лагеря. Благодаря собранным данным будет создан виртуальный тур по этому месту.
«Мы уже опробовали технологию сканирования на урановых рудниках в Певеке. После того, как эту работу закончим Бутыгычаге, мы сможем представить в нашем музее в Москве для всех желающих трехмерное виртуальное путешествие по лагерям Магаданской области и Чукотки», - отметил Роман Романов.
Также он планирует отвезти в столицу России камень, который подобрал в «лагере смерти». Он станет частью общенационального мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби», который в этом году откроется в Москве.
После обогатительной фабрики Бутыгычага члены межведомственной группы посетили в Усть-Омчуге историко-краеведческий зал, посвященный истории ГУЛАГа. Экскурсию провела создательница мемориала – Инна Грибанова. Она подарила Михаилу Федотову эскиз памятника, который историк предлагает установить на колымской трассе, ведущей к Бутыгычагу.
В свою очередь председатель рабочей группы отметил, что такие памятники должны появиться недалеко от всех мест заключения Севвостлага.
«Это прекрасная идея, которую рассказала нам Инна Грибанова. Считаю, что эти памятники должны также содержать и карты лагерей, которым они посвящены. Люди должны точно знать, что где расположено. Ведь со временем все забывается, и чтобы ничто не пропало нам нужны такие знаки», - подчеркнул Михаил Федотов.
Кроме того, он добавил, что Бутыгычаг, как исторический памятник, должен находиться под государственной защитой и для этого сегодня в законодательстве есть рычаги. Сегодня задача – сохранить следы тех времен, сказал Михаил Федотов.
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