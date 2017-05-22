Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 11 Июня, 19:58 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 830 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальний Восток наращивает туристические потоки
свежий номер
Дальневосточный капитал № 5, 2017

Регион сегодня
11.06 |
Виртуальный тур по лагерю Бутыгычаг с урановыми и оловянными рудниками будет открыт на Колыме
11.06 |
Бизнес-миссия предпринимателей Приморья отправляется в Китай
10.06 |
Власти ожидают еще 150 тысяч заявок на дальневосточный гектар до конца года
10.06 |
На Дальнем Востоке до конца года откроется 85 новых предприятий
08.06 |
На "дальневосточных гектарах" появятся два новых населенных пункта в Хабаровском крае и два на Сахалине
статьи раздела
Часовой пояс
22 Мая 2017, 09:15
Космодром "Восточный": старта ждали девять лет После успешного запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" прошел ровно год. За это время в амурской тайге начал расти новый город Циолковский, сразу же окрещенный "городом будущего". Корр. "Дальневосточного капитала" накануне Дня космонавтики побывал на космодроме и новостройке и убедился, что новое "окно" России в большой космос прорублено не напрасно. Пусть и за большие деньги.
статьи раздела
Часовой пояс
22 Мая 2017, 09:05
Александр КОЗЛОВ, губернатор Амурской области: Кризисные явления в экономике не снижают интереса потенциальных резидентов к ТОР На вопросы журнала "Дальневосточный капитал" отвечает губернатор Амурской области Александр КОЗЛОВ.
статьи раздела
Тема номера
19 Мая 2017, 17:10
Притягательная сила Хабаровска работает на туристов Кто хоть однажды побывал в Хабаровске, обязательно захочет вернуться туда снова. Этот город настолько значим и красив, что даже на российской банкноте в 5000 рублей находятся изображения Хабаровского моста, утеса и памятника графу Муравьеву-Амурскому.
статьи раздела
Финансы
19 Мая 2017, 16:40
Какая семья в Приморье может позволить себе финансового советника? Вячеслав КАРТАМЫШЕВ, независимый финансовый советник: Типовые решения всем надоели
статьи раздела
Проект ДК
19 Мая 2017, 13:42
Банки сняли отраслевые барьеры малому бизнесу на Дальнем Востоке Прошедшие крещение кризисом малые предприятия ДФО выжили, стали активно развиваться и доказали свою конкурентоспособность.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
11 Июня 2017, 15:25 | Регион сегодня

Виртуальный тур по лагерю Бутыгычаг с урановыми и оловянными рудниками будет открыт на Колыме

Через два месяца в Бутыгычаг прибудет экспедиция от музея и проведет трехмерное сканирование территории лагеря, в котором погибли тысячи людей с 1937-го по 1956 г.

Колымский исправительно-трудовой лагерь Бутыгычаг может перейти в виртуальную реальность. Об этом рассказал директор государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов во время ознакомительной поездки в это место бывшего заключения. Лагерь существовал почти 20 лет с 1937 г. по 1956 г. на территории Магаданской области и входил в Теньлаг (лагеря Тенькинского района Колымы), являясь подразделением Севвостлага. Перовначально здесь добывали оловянную руду. С 1947 года была начата добыча урана.

Роман Романов прибыл в регион в составе межведомственной рабочей группы по реализации государственной концепции увековечивания памяти жертв политических репрессий. Председатель группы, советник президента страны по правам человека Михаил Федотов также посетил лагерь  Бутыгычаг где в 40-е и 50-е годы действовали урановые и оловянные рудники.

По словам тенкинского историка и краеведа Инны Грибановой, в течение существования Бутыгычага здесь погибли тысячи человек.

«Опасный уран добывался руками практически без каких-либо защитных средств. Узники, работавшие в штольнях и на обогатительной фабрике, получали большие дозы радиационного облучения. Из многочисленных построек здесь сохранились здание фабрики, некоторые каменные бараки для заключенных, штольни и рельсы узкоколеек по которым в вагонетках перевозили руду. Кроме того рядом с фабрикой практически в нетронутом виде осталось хвостохранилище со шламовыми отвалами – продуктами переработки урановой руды. Это одно из самых опасных здесь мест. Радиационный фон там до сих пор превышен. Поэтому туда крайне не рекомендуется ходить», - рассказала Инна Грибанова.

Также она добавила, что отработка урановых месторождений проходила в двух километрах от обогатительной фабрики на сопке под названием Шайтан.

Члены группы осмотрели заброшенное здание фабрики, посетили залы, где раньше заключенные обрабатывали добытую руду. Сегодня в помещениях практически ничего не осталось кроме разрушенных стен и отдельных элементов в виде решеток и ржавых емкостей, которые напоминают о трагических страницах истории Колымы.

Как рассказал Роман Романов через два месяца в Бутыгычаг прибудет экспедиция от музея и проведет трехмерное сканирование территории лагеря. Благодаря собранным данным будет создан виртуальный тур по этому месту.

«Мы уже опробовали технологию сканирования на урановых рудниках в Певеке. После того, как эту работу закончим Бутыгычаге, мы сможем представить в нашем музее в Москве для всех желающих трехмерное виртуальное путешествие по лагерям Магаданской области и Чукотки», - отметил Роман Романов.

Также он планирует отвезти в столицу России камень, который подобрал в «лагере смерти». Он станет частью общенационального мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби», который в этом году откроется в Москве.

После обогатительной фабрики Бутыгычага члены межведомственной группы посетили в Усть-Омчуге историко-краеведческий зал, посвященный истории ГУЛАГа. Экскурсию провела создательница мемориала – Инна Грибанова. Она подарила Михаилу Федотову эскиз памятника, который историк предлагает установить на колымской трассе, ведущей к Бутыгычагу.

В свою очередь председатель рабочей группы отметил, что такие памятники должны появиться недалеко от всех мест заключения Севвостлага.

«Это прекрасная идея, которую рассказала нам Инна Грибанова. Считаю, что эти памятники должны также содержать и карты лагерей, которым они посвящены. Люди должны точно знать, что где расположено. Ведь со временем все забывается, и чтобы ничто не пропало нам нужны такие знаки», - подчеркнул Михаил Федотов.

Кроме того, он добавил, что Бутыгычаг, как исторический памятник, должен находиться под государственной защитой и для этого сегодня в законодательстве есть рычаги. Сегодня задача – сохранить следы тех времен, сказал Михаил Федотов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: рудники  Колыма  туризм  лагеря 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Территория
18 Мая 2017, 09:23
Прогулки по Пхеньяну: Город в обычной жизни - в условиях санкций, изоляции, без паники Мировые СМИ в связи с американским эсминцем, отправленным к Корейскому полуострову, пугали третьей мировой войной. Вдруг началось?!
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
17 Мая 2017, 10:30
Яйца журавлей летят в Хинганский заповедник со всей России и Чехии Географическое положение на стыке отрогов Малого Хингана и Архаринской низменности (Амурская область), в зоне взаимопроникновения нескольких флористических и фаунистических комплексов, обусловило огромное разнообразие растительного и животного мира Хинганского заповедника. В этом он один из лидеров среди охраняемых территорий Дальнего Востока.
статьи раздела
Компании
17 Мая 2017, 09:00
В Приморье большая стройка вписывается в ТОР "Строительная отрасль Дальневосточного федерального округа в рамках реализации долгосрочных проектов" – тема 119-го заседания Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР, которое состоялось 27 апреля 2017 года в рамках деловой программы 24-й Международной строительной выставки "Город".
статьи раздела
Проект ДК
16 Мая 2017, 16:45
Найдя свой стиль, можно закрепить традицию Приморье все больше становится площадкой для интернационального бизнеса. Насколько это изменит среду обитания местных жителей? Насколько сегодня актуально сохранить архитектуру Приморского края русской, а облик городов европейским? Об этом "Дальневосточный капитал" говорил с представителями профессионального сообщества архитекторов и проектировщиков.
статьи раздела
Регион сегодня
11 Мая 2017, 11:45
Гостей Vladivostok Boat Show - 2017 ожидает сюрприз На пике активности подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. В этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика