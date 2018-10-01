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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 20:27 |
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В Магаданской области добыто 25 тонн 2,5 кг золота
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем добытого драгметалла вырос на 2 тонны 248 кг. При этом прирост отмечен как в рудной – 1 т 456,6 кг, так и в россыпной – 791,6 кг - добыче золота, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Лидерами по производству драгметалла стал Сусуманский – 6 тонн 237,7 кг, Ягоднинский – 6 тонн 034,5 кг и Тенькинский районы – 5 тонн 167,7 кг, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Магаданской области.
Таким образом, горняки Колымы за истекшие 10 месяцев уже превысили уровень добычи золота всего 2015 года (24,5 тонн). В этом году в Магаданской области планируют добыть 27 тонн золота и 950 тонн серебра. Серебра на 1 ноября добыто 750 тонн.
Магаданская область занимает первое место среди регионов России по объемам добычи серебра и пятое – по объемам добычи золота.
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