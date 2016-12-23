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Четверг| 12 Января, 19:07 |
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"Золотой город" хотят возвести китайские инвесторы в Магадане
Представители крупнейшей китайской компании «Тянь Хэ» обсудили с губернатором Магаданской области Владимиром Печеным инвестиционный проект. Он подразумевает строительство в столице Колымы гостиничного комплекса с рестораном, развлекательной инфраструктурой и крытой автостоянкой на 200 мест. Предположительно возведение объекта начнется в мае в микрорайоне Нагаево, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
По информации руководителей компании, будет занята территория около восьми тысяч квадратных метров. Также представители зарубежного инвестора сообщили главе региона, что возможно будет расселение частного сектора за счет компании для того, чтобы освободить место под застройку. Комплекс планируется назвать «Золотой город» так как Колыма богата драгоценными металлами, а «Тянь Хэ» владеет несколькими лицензиями на месторождения в Магаданской области, рассказала "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Магаданской области.
Губернатор Владимир Печеный поддержал идею строительства гостиничного комплекса с необходимой инфраструктурой. Также представители «Тянь Хэ» попросили оказать им помощь в выделении земельного участка под необходимые работы.
«При реализации значимых инвестиционных проектов у меня есть возможность выделения необходимых площадей под застройку без проведения конкурсных процедур, но для этого нужно полное обоснование, что проект гостиничного комплекса и стоянки является значимым инвестпроектом для Магаданской области и Магадана. Вам нужно провести эту работу с указанием сроков и стоимости строительства», - обратился к китайским представителям Владимир Печеный.
Компания «Тянь Хэ» присутствует на территории области с 2014 года. Она занимается разведкой Кунаревской перспективной площади на стыке границ Среднеканского, Сусуманского и Ягоднинского округов, а также Приднепровской площади в Хасынском огруге.
Первое месторождение богато цинком, оловом, медью и серебром, а второе также и золотом. По предварительной оценке, запасов драгоценного металла насчитывается около 30-ти тонн. Работы по отработке месторождений китайская компания планирует начать после 2020 года.
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