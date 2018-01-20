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12 Февраля 2018, 15:16 | Регион сегодня

Новый самолет L-410 выходит на внутренние авиарейсы Колымы

Современные самолеты заменят предшественников четвертого класса Ан-28

Самолеты Ан-28, которые ранее использовались на внутренних авиарейсах в Магаданской области, никогда не отличались повышенным комфортом, несмотря на различные модификации. Здесь и узкие тонкие кресла с минимальным расстоянием между ними, тесный проход по салону самолета, низкий потолок и громкий звук от работающих двигателей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.  

Колымская гражданская авиация использовала АН-28 для внутренних рейсов многие годы, выслушивая недовольства людей, но выбора у жителей Магаданской области практически не было. Либо тесный самолет, который домчит до дома за полтора часа, или восьмидесятичасовая поездка в поселок на автомобиле.

В воскресенье, 11 февраля в Магаданскую область прибыл на замену морально устаревшим «аннушкам» современный L-410, приобретенный по договору лизинга.

Двухмоторный самолет L-410 UVP-E20 предназначен для перевозки 19 пассажиров на расстояние 1040-1540 км со скоростью 310 -400 км/час. Он приспособлен для работы в сложных условиях, в том числе на грунтовых посадочных площадках. Кабина пилотов оборудована современным цифровым комплексом авионики и навигации.

Новые самолеты заменят предшественников четвертого класса Ан-28 на маршрутах Магадан – Омсукчан – Магадан, Магадан – Сеймчан – Магадан и Магадан – Сусуман – Магадан. Первые рейсы в Омсукчан и Сеймчан начнутся уже на следующей неделе. Для полетов в Сусуман необходимо удлинить взлетно-посадочную полосу, это сделают ближайшим летом. Кроме того, компания планирует открыть авиарейс Магадан – Усть-Омчуг – Омчак.  Направление будет востребовано у пассажиров, так как в Тенькинском городском округе расположены крупнейшие горнодобывающие предприятия Магаданской области. Кроме того, этот самолет будет летать в село Омолон, расположенное на границе Магаданской области и Чукотки.

Для жителей отдаленных районов Колымы появление нового лайнера означает не просто возможность быстро добраться до областного центра и обратно, но и гораздо более комфортные условия полета, которые никак не повлияют на стоимость билета.

«Моя семья рада прибытию нового самолета, – рассказала жительница Сусуманского округа Елена Морозова. – Мы считаем, полеты более безопасными, чем поездки на автомобиле. На машине мы едем по заснеженной трассе до Сусумана по 12 часов.  Все может случиться, это все-таки 600 километров. И стоимость устраивает, потому что билеты на самолет субсидируют».

С учетом того, что Правительство Магаданской области субсидирует внутри региональные маршруты (50% стоимости), спрос на авиаперевозки по этим направлениям возрастет. Полеты выполняет ООО «Сибирская легкая авиация».

Как сообщил директор авиакомпании Владимир Кушнир, новый самолет L-410 «Сибирская легкая авиация» собирается окупить за 10 лет эксплуатации. В планах – приобретение второй такой же машины. Покупка L-410 попадает под действие постановления Правительства Российской Федерации, которое предусматривает субсидии из федерального бюджета на первый взнос как возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда.

По словам губернатора Владимира Печеного, региональное правительство планирует приобретение еще двух таких самолетов по льготной лизинговой схеме.

«Нам важно обеспечить регулярность полетов, а новые самолеты с более совершенным навигационным оборудованием позволят эту регулярность обеспечить даже в наших непростых климатических условиях», – отметил губернатор.

Он добавил, что развитие воздушного транспорта в регионах – один из приоритетов высшего руководства страны. Так, на заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока в сентябре 2017 г. Президент РФ Владимир Путин значительную часть своего выступления посвятил вопросам транспортной доступности регионов России. В частности, он подчеркнул очевидную потребность в развитии внутренних маршрутов, сказал, что это отдельная очень важная задача.  Владимир Путин также дал поручение Правительству РФ провести оценку пассажирских авиаперевозок, а также разработать стратегию развития региональных авиарейсов. Стратегия предусматривает реконструкцию малых аэропортов, обновление парка воздушных судов, в том числе покупку авиатехники у российских производителей.


Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Колыма  авиаперевозки  маршруты 


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