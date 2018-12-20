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Алексей Гордеев посетил Государственный музей истории ГУЛАГа
Этот факт будет обязательно учтён при организации юбилейных мероприятий, которые будут проведены при поддержке из федерального бюджета. Экспозиция Музея истории ГУЛАГа производит сильное впечатление. Уверен, что не менее впечатляющие проекты могут быть реализованы и на Магаданской земле», – отметил Алексей Гордеев.
Планируется, что в год 80-летия Магадана начнётся реализация программы мероприятий по увековечению памяти жертв политических репрессий, чьи судьбы были тесно связаны с городом. По предложению Фонда Памяти и Музея истории ГУЛАГа работа начнётся с уборки и мемориализации кладбищ заключённых лагерей, располагавшихся в Магаданской области. Кроме того, планируется провести музеефикацию здания Пересыльной тюрьмы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
По словам директора Музея истории ГУЛАГа и руководителя Фонда Памяти Романа Романова, тюрьма была действующей с 1943 года до конца 1950-х годов, позднее здание использовалось для нужд военной части, а затем оказалось заброшено. Этот памятник истории может быть не просто сохранён, но и превращён в музей памяти жертв репрессий.
Предложения будут детально рассмотрены на ближайшем заседании созданного на федеральном уровне по инициативе Алексея Гордеева оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия столицы Колымы, которое намечено на март 2019 года.
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