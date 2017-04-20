|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 12 Мая, 20:05 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Призовой фонд состязаний по промывке золота на Колыме увеличили до 2,5 млн рублей
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел заседание оргкомитета по проведению соревнований «Старательский фарт». На нем стало известно, что призовой фонд состязаний по промывке золота в 2017 году возрастет на полмиллиона рублей по сравнению с 2016 годом и составит 2,5 млн рублей. Такое заявление сделал руководитель генерального спонсора мероприятия Ассоциации недропользователей Магаданской области и концерна «Арбат» Александр Басанский.
«Приз за первое место будет один миллион рублей, за второе – 600 тысяч рублей, за третье – 400 тысяч рублей, за четвертое – 200 тысяч рублей, за пятое – 150 тысяч рублей. Еще 150 тысяч рублей получит лучший участник в номинации «профи», один из победителей прошлых лет», - сообщил Александр Басанский.
Он добавил, что общий объем расходов Ассоциации недропользователей Магаданской области и концерна «Арбат» составит около пяти миллионов рублей с учетом расходов на денежные призы. «Золотой фестиваль» проводится исключительно на средства спонсоров и Фонда социального партнерства Колымы. Свою лепту в проведение главного туристического события года в Магаданской области внесут ОАО «Рим», ЗРК «Павлик» и Общественная палата территории.
О нововведениях этого года рассказал министр природных ресурсов и экологии Владимир Митькин. У каждого из старателей будет двадцать минут. Пятнадцать минут - на промывку песка с золотом, пять - на просушку драгметалла. В 2017 году будет ограничен подход к полигону с песком. До сигнала о старте каждый из участников сможет выбрать не более двух ведер с сыпучим материалом. Ожидается, что в мероприятии примут участие не более 80 человек.
Помимо соревнований в рамках «Золотого фестиваля» состоятся музыкальный концерт «Колымский шансон», экскурсии по Магадану, конные прогулки, сплавы по рекам, велопробег и другое.
«Соревнования по промывке золота в Магаданской области – это уникальный шанс стать миллионером всего за пятнадцать минут. Это единственная возможность в России узнать самому как сто лет назад добывали драгоценные металлы и испытать новые впечатления», - заявил Владимир Печеный.
- Призовой фонд состязаний по промывке золота на Колыме увеличили до 2,5 млн рублей
- Горняки Магадана добыли более пяти тонн золота
- Магаданская область приняла эстафету ВОЛС "Колымский экспресс" от Якутии
- Магаданской издательство "Охотник" отметило юбилей презентацией новых книг
- "Полиметалл" инвестирует в геологоразведку на Колыме около 10 млн долларов
- Колымские мастера этнических ремесел стали лауреатами выставки-ярмарки "Мир Арктики"
- Магаданская область надеется создать первые ТОР на своей территории в 2017 году
- Подведены итоги социально-экономического развития Колымы в 2016 году
- Магаданская инициативная группа предлагает узаконить техногенные месторождения
- Французская компания-оператор гостиниц Accor Hotels изучает возможности работы на Колыме
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.