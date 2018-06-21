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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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12 Июля 2016, 13:23 | Регион сегодня
Золотодобытчики соберутся на конференцию МАЙНЕКС в Магадане
14-15 июля в Магадане пройдет конференция МАЙНЕКС-Дальний Восток. Основная задача, которую решают организаторы конференции с помощью этого и других региональных мероприятий – приблизить обсуждение практических вопросов текущей деятельности и перспективного развития горно-геологической отрасли России к той части страны, где эта деятельность, в основном, и сосредоточена.
Несмотря на заметную разницу в климате и инфраструктуре разных дальневосточных регионов, а также в размере и стадиях развития проектов, на которых работают компании, многие вопросы и проблемы у компаний остаются общими. Поэтому обсудить сообща пути решения их в среде практиков и в режиме мозгового штурма всегда эффективнее именно на месте ведения основной деятельности.
В конференции и выставке примут участие геологоразведочные и горнодобывающие компании, реализующие проекты в регионах Дальнего Востока России, региональные и федеральные органы власти и управления, сервисные, проектно-исследовательские, консультационные компании, поставщики оборудования и материалов для горно-геологической отрасли и финансовые структуры.
Теги: МАЙНЕКС Магадан золотодобыча
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