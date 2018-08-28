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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 15 Сентября, 01:29 |
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Горняки Магаданской области добыли более 22 тонн золота
«В прошлом году за аналогичный период горнодобывающие компании отчитались о добыче 20 315,9 кг золота, из которых 6736,9 кг были добыты на рудных месторождениях, 13 579 кг – на россыпных», - уточнил журналу "Дальневосточный капитал" министр природных ресурсов и экологии Колымы Владимир Митькин.
Он добавил, что в 2016 году лидером по добыче золота в Магаданской области стал Сусуманский городской округ (5677,6 кг золота), на втором месте - Ягоднинский городской округ (5449,2 кг), на третьем - Тенькинский городской округ (4476 кг золота).
По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, больше золота добыли горняки Тенькинского (более 2 т в 2016 году по сравнению с 2015 г) и Сусуманского округов (более 900 кг в 2016 году по сравнению с 2015 г).
Добыча серебра в Магаданской области в январе – сентябре 2016 года отмечена на уровне 680 т драгметалла. В 2015 году за аналогичный период было добыто 873 т серебра.
Ранее губернатор Магаданской области Владимир Печеный сообщал о прогнозах по увеличению добычи золота в регионе на 7,4% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. В текущем году в планах колымских горняков добыть 27 тонн золота и 950 тонн серебра.
«Развитие горнорудной отрасли и рост цен на золото на мировых рынках дает уверенность региону в наполнении доходной части бюджета и выполнении социальных обязательств недропользователей перед Магаданской область», - отметил губернатор.
В 2015 году в Магаданской области было добыто 24,5 тонны золота и 1125 тонн серебра.
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