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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Капитан Хлебников" займется проводкой судов в бухте Нагаево
«Проведено совещание с участием всех вовлеченных в процесс обеспечения навигации служб и предприятий, определен алгоритм взаимодействия. Будет работать ледокол «Капитан Хлебников», ледокол «Магадан» находится в ремонте. Название не важно, важно обеспечить ледокольную проводку, - подчеркнул губернатор. - Организован специальный координационный совет, куда входят все заинтересованные стороны, в том числе и администрация морского торгового порта. Совет будет регулировать работу порта, чтобы не создавать никаких проблем. Должна быть обеспечена работа причальных стенок и нефтяных причалов».
Владимир Печеный напомнил, что Магаданская область и центральные районы страны не имеют железнодорожного сообщения. В этой связи возрастает роль морской навигации в системе логистики и доставки жизненно важных грузов для Колымы.
«Это для нас не новая ситуация, каждый год ледовая обстановка вносит коррективы в работу Морского торгового порта, который для нас является важным стратегическим объектом, - сказал Владимир Печеный. - Мы за ситуацией следим внимательно, мне ежедневно докладывают о заходящих в бухту судах и тех, кто уже находится в акватории Нагаева. Зима пройдет спокойно, все будет обеспечено без каких-либо ограничений. Если какие-то проблемы возникнут – будем их оперативно решать».
Ледокол «Капитан Хлебников» находится в составе Дальневосточного морского пароходства с 1981 года, был переоборудован в пассажирское судно в 1992 году. Построен финской верфью «Вяртсиля» и назван в честь полярного капитана, участника Великой Отечественной войны Юрия Хлебникова.
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