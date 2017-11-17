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Победителем народного голосования "Гордость Колымы" стало золото
В номинации были учтены 15 памятников природы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Управлении информационной политики Правильства Магаданской области.
Однако, с первых дней лидерство удерживало ЗОЛОТО. В результате, в конце месяца, ЗОЛОТО набрало 24,5% голосов. Второе место получило Озеро Джека Лондона - 13,6% голосов, третье - бухта Нагаева 13% голосов. Отметим также, что Кедровый стланик собрал 11,5% голосов, а имяобразующая река Колыма - 9,1% .
Учитывая обилие вариантов для названия символом Колымы, организаторы разделили голосование на три этапа: за культурно-исторические символы, за природные символы, и на третьем этапе - знаменитые колымчане. Сейчас готовится третий этап голосования - вскоре все желающие будут выбирать самых достойных колымчан, олицетворяющих собой Колымский край. Осталось определить из набранного перечня 10-15 альтернатив. И согласовать Призы для участников нашего голосования!
Журнал "Дальневосточный капитал".
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