Колыма готовится к проведению юбилейного "Золотого фестиваля"

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Общий призовой фонд cоревнований по промывке золота составит 2 000 000 рублей

Соревнования по промывке золотоносного песка традиционно пройдут в зоне отдыха «Горняк» в бухте Гертнера, Охотского моря. В 2019 году за главный приз сразятся 60 человек. Победителем станет участник, намывший наибольшее количество золота. Премия за первое место составит миллион рублей, за второе — 500 тыс. руб., за третье — 300 тыс. руб., сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Подать заявку на участие можно до 14 июня. Участниками Соревнований могут быть лица любого пола, не моложе 18 лет, как жители Магаданской области, так и иногородние. Приоритет отдан принимающим участие в соревновании впервые и студентам факультетов горно-геологической направленности. Участники прошлых соревнований, занявшие 1 – 5 места, к соревнованию «Старательский фарт» не допускаются, для них будет организован этап «Профи», победитель которого получит 200 тыс. руб.

Претенденту на участие в соревнованиях необходимо до 14 июня включительно, подать заявку и согласие на обработку персональных данных на электронный адрес: Fart@49gov.ru или по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, 14, каб. 220 с понедельника по пятницу с 9.15 до 12.15 и с 14.15 до 17.30.

В период с 17 по 21 июня конкурсная комиссия рассмотрит заявки на соответствие требованиям и вынесет решение о допуске претендентов к участию.

Перед началом соревнований для участников золотого турнира проведут мастер-класс по промывке грунта. Старателей разделят на группы, на промывку отведено 15 минут, за это время они могут промыть золотосодержащий песок в объеме двух 10-ти литровых ведер. «Добыть» драгоценные частицы можно только «дедовским» способом — при помощи промывочного лотка и скребка.

Соревнования проводятся с целью развития въездного туризма в Магаданской области и формирования положительного имиджа региона.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: фестиваль  Старательский фарт  золотой фестиваль 


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