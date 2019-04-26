|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 13 Мая, 14:54 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Колыма готовится к проведению юбилейного "Золотого фестиваля"
Соревнования по промывке золотоносного песка традиционно пройдут в зоне отдыха «Горняк» в бухте Гертнера, Охотского моря. В 2019 году за главный приз сразятся 60 человек. Победителем станет участник, намывший наибольшее количество золота. Премия за первое место составит миллион рублей, за второе — 500 тыс. руб., за третье — 300 тыс. руб., сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Подать заявку на участие можно до 14 июня. Участниками Соревнований могут быть лица любого пола, не моложе 18 лет, как жители Магаданской области, так и иногородние. Приоритет отдан принимающим участие в соревновании впервые и студентам факультетов горно-геологической направленности. Участники прошлых соревнований, занявшие 1 – 5 места, к соревнованию «Старательский фарт» не допускаются, для них будет организован этап «Профи», победитель которого получит 200 тыс. руб.
Претенденту на участие в соревнованиях необходимо до 14 июня включительно, подать заявку и согласие на обработку персональных данных на электронный адрес: Fart@49gov.ru или по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, 14, каб. 220 с понедельника по пятницу с 9.15 до 12.15 и с 14.15 до 17.30.
В период с 17 по 21 июня конкурсная комиссия рассмотрит заявки на соответствие требованиям и вынесет решение о допуске претендентов к участию.
Перед началом соревнований для участников золотого турнира проведут мастер-класс по промывке грунта. Старателей разделят на группы, на промывку отведено 15 минут, за это время они могут промыть золотосодержащий песок в объеме двух 10-ти литровых ведер. «Добыть» драгоценные частицы можно только «дедовским» способом — при помощи промывочного лотка и скребка.
Соревнования проводятся с целью развития въездного туризма в Магаданской области и формирования положительного имиджа региона.
- Колыма готовится к проведению юбилейного "Золотого фестиваля"
- Фотоальбом Расула Месягутова "Уходящее настоящее" готовится к печати
- Более 100 человек из колымского резерва управленческих кадров были назначены на различные должности в регионе
- Японскую философию "кайдзен" могут познать предприниматели Колымы
- Сергей Носов и Николай Шульгинов запустили третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС
- Авиакомпания "Россия" увеличит частоту полетов из Магадана в Москву
- В Магадане появится свой "Сириус" как в Сочи
- Колымчане проголосуют за лучшую колбасу
- Владимир Христов, председатель совета директоров ОАО "Сусуманзолото": Я человек, наверное, не стадный
- Алексей Гордеев посетил Государственный музей истории ГУЛАГа
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.