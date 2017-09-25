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В Магаданской области автоматизируют 39 видов государственного контроля и надзора
Татьяна Мацюк отметила, что одной из целей внедрения целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ» является автоматизация всех основных процессов контрольной и надзорной деятельности по всем видам контроля в том числе по ведению учета подконтрольных субъектов и межведомственному информационному взаимодействию. В связи с этим, в настоящее время ведется работа по внедрению типового информационного решения, разработанного Минкомсвязи России. По состоянию на 01 октября 2017 года текущий статус выполнения целевой модели составляет 72%, в том числе по 5 показателям выполнение составило 90-100%.
Всего требованиям целевой модели соответствует 39 видов государственного регионального контроля (надзора), в том числе приоритетные виды контроля: региональный государственный экологический надзор, региональный государственный ветеринарный надзор; государственный жилищный надзор (в том числе контроль за деятельностью регионального оператора); лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии; лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции; государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости; региональный государственный строительный надзор (всего 12 видов).
В завершении заседания регионального правительства было принято решение продолжить работу по внедрению на территории Магаданской области целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ», а также активизировать работу по разработке и утверждению административных регламентов и положений органам исполнительной власти региона.
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