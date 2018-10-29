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На Колыме впервые в нынешнем столетии представят оперу
За всю историю Магаданского областного музыкального и драматического театра в репертуаре коллектива опера была лишь однажды. В далеком феврале 1945 года, когда еще шла Великая Отечественная война, режиссер Леонид ВАРПАХОВСКИЙ, находясь в статусе заключенного, поставил шестичасовую «Травиату». Тогда об этом сообщили все информационные агентства мира. И вот, спустя 73 года, постановку редкого для магаданского храма искусств жанра повторил молодой режиссер, солист Большого театра Андрей ЦВЕТКОВ-ТОЛБИН.
Казус Римского-Корсакова
Андрей Цветков-Толбин сотрудничает с Магаданским театром с 2014 года. Тогда главный режиссер музыкальной труппы Мария ЛЕОНОВА пригласила артиста на оперетту «Марица».
К радости и даже удивлению поклонников оперного искусства, он ставит в Магадане «Боярыню Веру Шелога» композитора Николая Римского-Корсакова. Премьера оперы случилась 120 лет тому назад в Москве, поздней осенью 1898 года. Она посвящена событиям 463-летней давности - 1555 года.
Генеральная репетиция в Магаданском театре позади, дважды отыграли два состава. Зрителей пригласят на премьеру в середине ноября. Для режиссера, которому 34 года, это не первая постановка, за его плечами их 11. Андрей Цветков-Толбин в мире искусства имеет репутацию режиссера, видящего произведение вглубь, раскрывающего оперу в сотрудничестве с замыслом автора, а не в противопоставлении живого режиссера бессмертному композитору, как это стало модно с недавних пор в мире театра.
Почему Андрей Александрович выбрал редко исполняемое произведение Николая Римского-Корсакова «Боярыня Вера Шелога»?
- Оно является прологом к «Псковитянке» - говорит режиссер. - Согласно воле автора, оно может исполняться отдельно. Так получилось, что это произведение композитор написал позже «Псковитянки», и оно стало прологом к опере, написанной раньше. Это, так сказать, некий казус Римского-Корсакова. Для постановки оперы, кроме профессиональных навыков, нужны определенные голоса, настоящий оркестр. Все это есть в Магаданском театре!
Важно и другое! Молодой, но уже известный в России и за ее пределами режиссер посвящает оперу памяти коллеги старшего поколения, который служил магаданскому театру в годы репрессий, Леониду Варпаховскому, 110-летие со дня рождения которого отмечалось в марте нынешнего года. Напомним, в феврале 1945 года он сам, актеры, художники были людьми подневольными. А Эстонский оркестр только-только попал на Колыму в полном составе - музыкантов привезли в Магадан во фраках, с инструментами из Ярославля, где всех арестовали во время гастролей…
Прожить от первой до последней ноты
- Идея этой постановки, - говорит артистка музыкальной труппы Галина МАНАЕВА, - возникла среди нас, актрис, страстно желающих проявить себя в оперном искусстве. Сразу же нашли поддержку и одобрение у Марии Леоновой, нашего главного режиссера. Она стала нашей союзницей, и мы, артисты Наталья НЕРЧЕВСКАЯ, Ольга ХЛЕБНИКОВА, Наталья КОВАЛЬ, Дина БОГАТЫРЕВА, Павел БЕДАРЕВ и Константин БЛАГИНИН, принялись за работу.
Галина Манаева, выпускница Дальневосточной академии искусств, по окончании академии год играла на Приморской сцене филиала Мариинки, затем в Хабаровском краевом театре музыкальной комедии. Галина родом из Магадана, с детства мечтала петь на оперной сцене. Из персонажей, как она призналась, хочет воплотить те женские образы, чьи судьбы наиболее трагичны: «За них с удовольствием возьмусь, «проживу» от первой до последней ноты, буду гордиться этими героинями!»
Спросила артистов, как подготовиться нашей публике к восприятию оперы. И вот что посоветовала Галина Манаева:
- Можно прочесть сценарий оперы - либретто, он небольшой. В основе оперы - пьеса «Псковитянка». Сюжет композитор взял из истории России, он связан со становлением государственности. Музыка гениального композитора понятна и доступна, она воспитывает в человеке все самое лучшее, доброе и вечное.
Экскурс в историю
Премьера оперы «Боярыня Вера Шелога» композитора Николая Римского-Корсакова состоялась в год написания оперы, 27 декабря 1898 в Москве, в театре Солодовникова. Авторами либретто стали композитор, а также Всеволод КРЕСТОВСКИЙ и Модест МУСОРГСКИЙ, в основе - пьеса Льва МЕЯ. Есть переложение оперы для фортепиано и голосов, сделанное женой композитора Надеждой Римской-Корсаковой.
Тем, кто не знаком с сюжетом, поясним, что в нем участвует будущая главная героиня другой оперы - «Псковитянки», Оленька, дочь Ивана Грозного. Действие насыщено сильными переживаниями, в нем царит гармония вокального и актерского искусства, украшением спектакля станет колыбельная, полный переживаний рассказ, который воплотили женские дуэты и оркестр театра под управлением Руслана КОЗОВЧИНСКОГО.
Заявку на оперу в магаданском театре нужно расценивать не только как расширение репертуара. Она дает надежду на то, что храм искусства делает достойный пристального внимания слушателей шаг в мир искусства накануне 2019 года, объявленного в России годом Театра.
Досье «Дальневосточного капитала»: Андрей Цветков-Толбин родился в Москве в 1984 году, актер музыкального театра и кино, режиссер-постановщик, режиссер Оперного театра-студии РАМ им. Гнесиных, победитель Второго международного конкурса молодых оперных режиссеров «НАНО ОПЕРА». Окончил музыкально-педагогический колледж имени Ипполитова-Иванова в Москве. Работал в музыкальном театре «На Басманной», шоу-группе «Московский каприз». Учился в РАТИ на актерско-режиссерском курсе. В 2006 году основал музыкальный театр им. Г. Ансимова, является его художественным руководителем и главным режиссером. Как режиссер поставил несколько опер, успешно солирует в театрах «На Бассейной» в Калининграде, Камерном музыкальном им. Б. Покровского в Москве, в Магаданском театре. Ведет активную концертную, просветительскую и благотворительную деятельность на главных площадках Москвы. Выступил как режиссер в различных ревю, водевиле «Беда от Нежного сердца», операх «Мария из Буэнос-Айреса», «Ожидание», «Телефон», «Бабий яр», «Женщины в народном собрании», «Моцарт и Сальери».
Фото Сергея Голубева.
Марина ПРАСКОВА
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