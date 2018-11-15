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Четверг| 13 Декабря, 18:36 |
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История колымского ГУЛАГа "вышла" на улицы Москвы
В Москве на Гоголевском бульваре между памятниками двум великим русским писателям Николаю Гоголю и Михаилу Шолохову появилась необычная выставка «Что было здесь».
17 больших двусторонних стендов формата 85×120 см, на них – 34 фотографии. Подобные выставки можно видеть на Тверском бульваре, у Белорусского вокзала… Но эта имеет принципиальное отличие – она о ГУЛАГе, точнее о современном состоянии двух колымских лагерей времен Дальстроя, рудников «Бутугычаг» и «Днепровский». Расположение на Гоголевском бульваре неслучайно, так как именно здесь находилось представительство Дальстроя в Москве.
Фотографии, представленные на этой уличной выставке, сделаны в основном летом и зимой 2017 года двумя фотографами – Павлом Ждановым из Магадана и Евгением Самариным из Москвы, несколько из них выполнены во время очередной экспедиции, организованной директором Музея истории ГУЛАГа Романом Романовым. Фотоснимки – свидетельствуют о том, что время неумолимо, что уходят последние материальные свидетельства мрачной эпохи. Даже два относительно хорошо сохранившихся лагерных пункта неизбежно разрушаются, отступая перед натиском суровой северной природы.
Некоторые фотографии с выставки:
Рудник «Днепровский». Вид на лагерную вышку и рабочую зону
Павел Жданов. Фото автора.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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