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Колымские мастера этнических ремесел стали лауреатами выставки-ярмарки "Мир Арктики"
Экспозиция проходила два дня. В республике Саха (Якутия) Магаданскую область представили ведущий методист отдела сохранения культурного наследия и развития культуры коренных народов Севера ГАУК «ОТОК» Надежда Хай-Хутык и мастер-ремесленник из с. Клепка Ольского округа Сергей Хечгинтакьяв.
Колымские конкурсанты представили на выставке более 60-ти работ, выполненных в различных стилях. Половина из них приняла участие в номинациях конкурса.
По итогам ярмарки Надежда Хай-Хутык заняла первое место в номинации «Национальный костюм народов Севера». Она получила диплом и сертификат на приобретение ювелирных украшений. Сергей Хечгинтакьяв удостоился благодарственного письма участника.
Конкурсное жюри также отметило и работы других колымских мастеров. Так кукла в национальном костюме Натальи Бонченко заняла третье место. Мастерицу, как и Надежду Хай-Хутык, наградили дипломом и сертификатом на приобретение ювелирных украшений. Благодарственные письма за свои работы в номинациях «Сувенирное изделие» и «Национальное шитье из меха и кожи» получили Ирина Матвеева и Татьяна Старенченко.
В мероприятии приняли участие мастера декоративно-прикладного искусства из 19 районов республики Саха (Якутия) и трех арктических регионов страны – Магаданской области, Камчатки и Хабаровского края.
В экспозициях участников были представлены все аспекты жизни коренных народов Арктики – от декоративно-прикладного искусства до сельхозпродукции кочевых родовых общин.
Выставка-ярмарка организована в рамках Дня Арктики, учрежденного в 2014 году указом главы республики Егора Борисова в целях поддержки и развития арктических районов Якутии.
Отметим, что накануне в Москве в «КрокусЭкспо» завершилась 12-ая Международная туристическая выставка «Интурмаркет». Магаданская область была представлена в рамках межрегионального проекта «Восточное кольцо». Колымская делегация также приняла участие в заседании-презентации «Создание музейно-туристских комплексов как ключевое направление развития культурно-познавательного туризма для людей старшего поколения».
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