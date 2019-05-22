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14 Июня 2019, 10:00 | Регион сегодня |

Магадан сможет принимать окружные соревнования и первенства России по прыжкам на лыжах

На Колыме собираются начать строительство нового 60-метрового трамплина для прыжков на лыжах

Он сменит такой же спортивный объект, который давно пришел в негодность и доживает свой век на склонах магаданской русской горнолыжной школы в районе комплекса «Снегорка». По предварительным расчетам регионального департамента спорта и физической культуры, на эти цели необходимо около 100 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов говорит, что новый трамплин для колымских лыжников крайне необходим. Кроме строительства самого спортивного объекта, еще планируются благоустройство его территории, установка подъемников, а лыжники смогут использовать трамплин круглый год, т. к. для теплого сезона там будет уложено специальное скользящее покрытие.

Старший тренер Магаданской области по прыжкам с трамплина Дмитрий Дука считает, что отсутствие большого трамплина напрямую сказывается на уровне подготовки спортсменов.

«Сегодня на горнолыжном комплексе установлено 4 трамплина, которые используются летающими лыжниками многие годы, но они все небольшого размера и не подходят в полной мере для соревнований и повышения мастерства. Ими пользуются в основном дети. А мы должны заниматься подготовкой старших спортсменов. Мы ждем новый трамплин как манны небесной», - рассказал тренер.

По его словам, колымские лыжники не могут полноценно тренироваться, т.к. старый 60-метровый трамплин уже два года закрыт из-за аварийного состояния. Последний раз его чинили в 2000 году, а сам спортивный объект был построен во второй половине 70-х годов. Последний раз он использовался два года назад, когда на нем провели всероссийские соревнования «Ночные прыжки», которые привлекали в Магадан спортсменов из разных регионов России.

«Новый трамплин как никогда нужен нашим спортсменам. Ведь Колыма – это родина многих лыжников, которые вошли в состав мужских и женских сборных России, а также в юниорский состав сборной страны. Это Дмитрий Ипатов, Александра Кустова, Александр Миланин и многие другие», - сказал заместитель руководителя департамента спорта и физической культуры региона Сергей Коротков.

Колымские тренеры и спортсмены уверены, что благодаря новому современному трамплину не только колымские лыжники будут расти в своем мастерстве, но и Магадан сможет принимать соревнования дальневосточного и всероссийского уровней.

Развитие спорта в Магаданской области входит в программу развития Дальнего Востока до 2025 года, которая была разработана по поручению Президента страны Владимира Путина. Дальний Восток на сегодня – единственный федеральный округ, определяющий свое будущее путем всенародного обсуждения.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: спорт  трамплин Магадан  прыжки на лыжах 


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