|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Июля, 04:59 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Колыме к концу года добудут 27 тонн золота
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел брифинг для СМИ. Он сообщил журналистам, что предварительные итоги промышленного сезона горнорудной отрасли в 2016 году позитивны. За 10 месяцев 2016 года колымские старатели добыли более 25 т золота, что больше уровня всего 2015 года, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
«Прежде всего это связано с завершением работ на россыпных месторождениях, которые в этом году дали серьезную прибавку в общую золотую копилку. Ввод в эксплуатацию новых предприятий, в том числе на месторождении Павлик, это тоже серьезное увеличение объемов добычи рудного золота», - пояснил Владимир Печеный.
Он напомнил, что доходная часть бюджета региона зависит от налоговых сборов с предприятий горнорудной отрасли, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Магаданской области.
«У нас есть все основания предполагать, что по итогам 2016 года в Магаданской области добудут 27 т золота, - подчеркнул губернатор. - Хочется сказать слова благодарности нашим недропользователям, которые и в этом году продемонстрировали настойчивость, энергичную эффективную работу. Большинство предприятий свои собственные планы перевыполнили, это, можно сказать и про «Сусуманзолото», и про концерн Арбат».
Досье "Дальневосточного капитала": По данным министерства экологии и природных ресурсов за 10 месяцев 2016 года в регионе добыто 25 тонн 2,5 кг золота. Из них 9 тонн 171,6 кг добыты на рудных месторождениях, 15 тонн 830,9 кг – из россыпей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем добытого драгметалла вырос на 2 тонны 248 кг. При этом прирост отмечен как в рудной – 1 т 456,6 кг, так и в россыпной – 791,6 кг - добыче золота.
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Дальневосточный гектар онлайн первым получил житель Колымы
- Назначен врио губернатора Магаданской области
- На Колыме открыли новый рейс Москва-Магадан на лайнере Боинг-777
- На Колыме идет реконструкция пятого причала магаданского морского торгового порта
- Японцы заинтересованы в реализации проекта по производству сжиженного водорода на Колыме
- В Магадане принимают заявки от будущих участников состязаний по промывке золота "Старательский фарт"
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- На Колыме на Наталкинском ГОКе получена первая тонна золота
- На рыборазводном заводе МагаданНИРО начали выращивать чиров, в планах - осетр
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.