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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Магадан зовет на дальневосточный Майнекс
МАЙНЕКС ДВ проходит с 2008 г. в различных городах Сибири и Дальнего Востока, традиционно являющихся центрами разведки и добычи драгоценных и цветных металлов, а также других твердых полезных ископаемых.
В этом году очередная конференция и выставка МАЙНЕКС ДВ 2019 пройдет 24-26 июля в г. Магадан при поддержке Губернаторов Магаданской области и Чукотского Автономного Округа, а также при содействии руководства иных регионов Дальнего Востока России и при участии организаций и компаний, работающих на территории Дальневосточного Федерального округа России.
В форуме ожидается участие 250-300 делегатов из различных регионов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.
В первый день проведения, 24 июля, планируется организация ряда параллельно текущих семинаров, мастер-классов и круглых столов для широкого круга участников по наиболее актуальным и вызывающим интерес темам, а в рамках основной программы дальнейшей двухдневной конференции планируется еще около 40 докладов, посвященных перспективам развития геологоразведочной и горнодобывающей отрасли Дальневосточного Федерального округа. За рамками основной программы делегаты конференции смогут ознакомиться с материалами отраслевой инвестиционной и технологической выставки. В этом году на выставке снова будет представлен ряд геологоразведочных проектов с представлением материала кернов и штуфных проб, отобранных в ходе ведущихся геологоразведочных работ на известных и малоизвестных пока объектах. Впервые проведенная в таком формате в позапрошлом году, выставка кернов вызвала большой интерес участников и будет существенно расширена в этом году.
За рамками конференции и выставки, в период 20-24 и 27-30 июля 2019 г. группам участников будет предложена возможность посетить ведущие горнодобывающие предприятия, работающие в Магаданской области.
Более подробная информация о мероприятии будет доступна на сайте www.minexfareast.com/2019/.
С вопросами и запросами дополнительно необходимой информации просьба обращаться в Организационный Комитет МАЙНЕКС ДВ 2019:
Лесков Михаил Иванович, Председатель Оргкомитета МАЙНЕКС ДВ 2019, minex.fe@minexforum.com, m.i.leskov@mail.ru;
Надеева Ирина Юрьевна, Координатор Оргкомитета МАЙНЕКС ДВ 2019
minex.fe@minexforum.com, i.nadeeva@igeotech.ru;
Журнал "Дальневосточный капитал".
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