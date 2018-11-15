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Магадан зовет на дальневосточный Майнекс

Конференция и выставка "МАЙНЕКС Дальний Восток" (МАЙНЕКС ДВ) проводится ежегодно под эгидой Форума МАЙНЕКС, крупнейшего профессионального международного Форума в области разведки и добычи твердых полезных ископаемых на территории стран Евразийского Содружества.

МАЙНЕКС ДВ проходит с 2008 г. в различных городах Сибири и Дальнего Востока, традиционно являющихся центрами разведки и добычи драгоценных и цветных металлов, а также других твердых полезных ископаемых.

В этом году очередная конференция и выставка МАЙНЕКС ДВ 2019 пройдет 24-26 июля в г. Магадан при поддержке Губернаторов Магаданской области и Чукотского Автономного Округа, а также при содействии руководства иных регионов Дальнего Востока России и при участии организаций и компаний, работающих на территории Дальневосточного Федерального округа России.

В форуме ожидается участие 250-300 делегатов из различных регионов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В первый день проведения, 24 июля, планируется организация ряда параллельно текущих семинаров, мастер-классов и круглых столов для широкого круга участников по наиболее актуальным и вызывающим интерес темам, а в рамках основной программы дальнейшей двухдневной конференции планируется еще около 40 докладов, посвященных перспективам развития геологоразведочной и горнодобывающей отрасли Дальневосточного Федерального округа. За рамками основной программы делегаты конференции смогут ознакомиться с материалами отраслевой инвестиционной и технологической выставки. В этом году на выставке снова будет представлен ряд геологоразведочных проектов с представлением материала кернов и штуфных проб, отобранных в ходе ведущихся геологоразведочных работ на известных и малоизвестных пока объектах. Впервые проведенная в таком формате в позапрошлом году, выставка кернов вызвала большой интерес участников и будет существенно расширена в этом году.

За рамками конференции и выставки, в период 20-24 и 27-30 июля 2019 г.  группам участников будет предложена возможность посетить ведущие горнодобывающие предприятия, работающие в Магаданской области.

Более подробная информация о мероприятии будет доступна на сайте  www.minexfareast.com/2019/. 

С вопросами и запросами дополнительно необходимой информации просьба обращаться в Организационный Комитет МАЙНЕКС ДВ 2019:

Лесков Михаил Иванович, Председатель Оргкомитета МАЙНЕКС ДВ 2019, minex.fe@minexforum.com, m.i.leskov@mail.ru;

Надеева Ирина Юрьевна, Координатор Оргкомитета МАЙНЕКС ДВ 2019

minex.fe@minexforum.com, i.nadeeva@igeotech.ru;

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: МАЙНЕКС  МАЙНЕКС Дальний Восток 


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