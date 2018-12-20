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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Новый рыбоперерабатывающий комплекс в Магадане позволит выпускать до 500 тонн продукции в год
Инвестпроект является одним из пунктов долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Магадана на 2017-2025 годы. Компания планирует выпускать более 500 тонн разнообразной рыбной продукции в год.
Правительство Магаданской области выделило 8,5 млн рублей на приобретение технологического и холодильного оборудования.
Проект реализуется на рыбопромысловом участке, закрепленном за предприятием, где оборудован цех первичной переработки рыбы, оснащенной технологической линией. Предприятие находится в черте Магадана. В работы уже вложено 21 млн собственных средств компании.
В начале этого года планируется сдача цеха переработки и ввод его в эксплуатацию.
В настоящее время, четверть валового регионального продукта производится предпринимателями малого и среднего звена. Более четырех миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджет региона поступает от малого и среднего бизнеса.
- Искренне рад, что в Магаданской области есть передовые перспективные предприятия, чья конкурентоспособность и неизменно высокое качество товаров и услуг признаны на региональном уровне. Кроме того, создаются новые рабочие места с комфортными условиями труда, что также крайне немаловажно, - отмечает губернатор региона Сергей Носов.
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