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15 Марта 2016, 13:30 | Регион сегодня

Александр Солженицын во второй раз оказался на Колыме

Согласно программе модернизации Магаданского морского торгового порта в мае ожидается прибытие второго буксира с не менее говорящим именем для Колымы – Владимир Высоцкий

Колымскую землю во второй раз посетил Александр Солженицын. Такое имя дали новому буксиру, который пришвартовался у причала Магаданского морского торгового порта. Он был построен на верфи голландской компании Damen в китайском городе Чандэ. Это судно приобретено в рамках очередного этапа программы модернизации морских ворот областного центра.

Торжественную церемонию ввода в эксплуатацию буксира посетил губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Он поблагодарил руководство торгового порта за активную позицию в решении задач социально-экономического развития региона и пожелал им и членам команды успехов в тяжелой и ответственной работе.

«Ввод в эксплуатацию нового судна - это знаковое событие для важнейшего транспортного узла региона. То, что здесь было сделано за несколько лет это правильный взгляд в будущее. Пока у нас нет большого грузооборота, но он появится. Впереди освоение нефтеносного шельфа, а также другие важные проекты, которые смогут обеспечить работой порт в полном объеме. Хочу отметить и символичное название этого буксира. Александр Исаевич именно через Колыму в 1994 году вернулся в Россию. Я помню тот момент, когда он прикоснулся к нашей земле, история которой отражена в его книге Архипелаг Гулаг. Солженицын прошел через множество трудностей в своей жизни и вышел из них победителем. Считаю, что и новое судно, которое носит его имя, будет также преодолевать трудности в свое работе с успехом», - сказал Владимир Печеный.

Глава региона вручил подарки капитану буксира, а также сыну Александра Исаевича – Ермолаю Солженицыну, который также был приглашен на церемонию. Кроме того, сыну прославленного писателя досталась почетная миссия – разбить бутылку шампанского о борт буксира.

«Бутылка разбилась вдребезги, в чем я не сомневался и ни минуты. Теперь только в добрый путь. Когда нам сообщили, что в Магадане хотят назвать именем моего отца судно, мы сразу согласились. Это было очень эмоционально для нашей семьи, мы были тронуты таким вниманием. И вот сегодня меня также не покидают теплые эмоции, хотя уже прошло столько времени», - сказал Ермолай Солженицын.

После торжественной части гости мероприятия поднялись на борт буксира. Вместе с губернатором Владимиром Печеным они побывали в рубке, поговорили с капитаном и членами экипажа, спустились в машинное отделение и посмотрели как живут моряки.

Буксир усиленного ледового класса типа ASD 2609 ICE «Александр Солженицын» был построен на китайской верфи Shipyards Changde голландской компании Damen. Длина буксира – 26 м, ширина – 9,5 м, водоизмещение – 430 т. Судно комплектуется двумя двигателями Caterpillar общей мощностью 3300 л.с. и двумя рулевыми колонками Rolls Royce.

Как отметил генеральный директор морского порта Андрей Горбов, компания Damen была выбрана не случайно. Их суда широко представлены в России, обладают высокой надежностью.

«Мы консультировались с портами в Санкт Петербурге, также с представителями в портах Ванино и Восточный и от всех получили высокие рекомендации по поводу Damen. Средняя стоимость буксира около 6 млн. евро. Замена судов уже давно назрела, так как последний новый буксир пришвартовывался здесь почти 35 лет назад», - сказал Андрей Горбов.

По словам капитана судна Владислава Полякова, буксир способен пробиваться через лед метровой толщины благодаря мощным двигателям, современной схеме гребных винтов, обеспечивающих большую тягу и маневренность. Кроме того, судно может быть использовано в спасательных целях. На его борту есть система пожаротушения и кран грузоподъемностью до 900 кг. для эвакуации пострадавших. Экипаж буксира - восемь человек.

Отметим, что согласно программе модернизации Магаданского морского торгового порта в мае ожидается прибытие второго буксира с не менее говорящим именем для Колымы – Владимир Высоцкий.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: транспорт  порт 


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