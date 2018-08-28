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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Сентября, 14:10 |
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В Магаданской области начали освоение месторождения Ороч в Северо-Эвенском районе
В 2015 году здесь будут добывать руду, а в 2016 Ороч добавит золото и серебро в копилку драгметаллов Магаданской области. Губернатор отметил, что освоение новых месторождений является важной составляющей экономики региона, которая зависит, в том числе, и от налоговых поступлений от недропользователей. «Общая сумма налоговых отчислений от работы месторождения Ороч оценивается в более чем 1,3 млрд рублей. Отрадно, что предприятия инвестируют в развитие производства и добычу драгоценных металлов. Со своей стороны, региональные власти работают над улучшением транспортной и энергетической инфраструктуры отдаленных районов, где, как правило, и находятся, главные богатства недр Колымы», - сказал Владимир Печеный.
Месторождение Ороч находится в 160 километрах от райцентра п. Эвенск и в 110 км от фабрики ГОКа Кубака. Ресурсы, выемка которых может осуществляться открытым способом, составляют 1.1 млн тонн при содержании золота 4 г/т и серебра 177 г/т, а количество содержащегося металла составляет 4,5 тонн золота и 198 тонн серебра.
Директор МФ ОАО «Полиметалл УК» напомнил, что промышленное освоение месторождения началось на четыре года раньше запланированного срока. «О серьезности наших намерений говорят цифры. В Северо-Эвенском районе мы наращиваем объемы инвестиций, по сравнению с 2014 годом эта сумма увеличится на 20-25 %». Он добавил, что при проектировании работ на месторождении Ороч были применены самые современные решения в области экологии и сохранения природы Севера.
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