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На Колыме к 80-летней годовщине "Большого террора" создадут музей памяти жертв политических репрессий
На создание музея в бывшей пересыльной тюрьме Севвостлага планируют привлечь федеральные деньги.
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел выездное совещание по увековечению памяти жертв политических репрессий на территории бывшей пересыльной тюрьмы СевВостлага.
Пересыльная тюрьма была расположена у подножия сопки Крутой на 4-м километре колымской трассы. Здесь содержали заключенных, прибывших морем в Магадан, перед распределением и отправкой в лагеря «Дальстроя», расположенных на обширной территории Северо-Востока тогдашнего СССР. Сегодня от тех времен на территории тюрьмы сохранилось только здание штрафного изолятора. В нем планируют создать музей памяти жертв политических репрессий, в частности, воссоздать обстановку начала 40-х годов, когда был построен изолятор. Сейчас, над концепцией создания мемориала памяти жертв политических репрессий работают специалисты Магаданского областного краеведческого музея. Создание музея приурочено к 80-летней годовщине «Большого террора» - массовых политических репрессий, связанных с личностью наркома внутренних дел Николая Ежова в рамках государственной концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий.
Губернатор дал поручение решить вопросы с передачей земельного участка и самого здания изолятора в областную собственность, провести расчистку территории и подготовить детальные предложения по реализации проекта.
В июне в Магадан прибудет рабочая группа во главе с председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Ожидается, что приедет также соавтор монумента «Маска скорби» архитектор Камиль Казаев и директор московского музея Гулага Роман Романов. На рассмотрение группы будут вынесены предложения, по увековечиванию памяти жертв политических репрессий в Магаданской области. Открытие музея в бывшей тюрьме – одно из таких предложений. Руководство региона расчитывает на участие федерального бюджета в финансировании проекта.
С 1932 по 1954 год через колымские лагеря прошло более 800 тыс. человек. Не менее 120 тысяч из них умерло не дождавшись освобождения. Массовое прибытие на Колыму осужденных по политическим статьям имело место в 1938-1940 гг., когда в том числе был репрессирован руководитель «Дальстроя» Эдуард Берзин. Подневольный труд заключенных использовался для разработки месторождений полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов, строительства дорог и промышленных предприятий.
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