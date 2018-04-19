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В Магадане принимают заявки от будущих участников состязаний по промывке золота "Старательский фарт"
В 2017 году взять в руки лоток и скребок смогли только 80 претендентов на миллионный суперприз.
На брифинге для СМИ губернатор Магаданской области Владимир Печеный сообщил, что на Колыме начали прием заявок от будущих участников состязаний по промывке золота «Старательский фарт». Организаторы уже получили пять заявлений от колымчан. Их будут регистрировать до 22 июня 2018 года.
«Состязания по промывке золота являются уникальным туристическим событием для нашей страны. И проходят они только в Магадане. Призовой фонд составляет 2,5 миллиона рублей. Главный приз – один миллион рублей. Ждем наплыва участников из центральных районов страны», - сказал Владимир Печеный.
Он напомнил, что приз за второе место составляет 600 тыс. рублей, третье – 400 тыс. рублей. Остальной призовой фонд будет распределен между обладателями четвертого и пятового призовых мест, победителями в номинации «Профи». В ней будут состязаться те, кто выиграл «Старательский фарт» в предыдущие годы.
Испытать удачу могут жители России старше 18 лет без судимостей и проблем со здоровьем. В прошлом году приоритет отдавали дебютантам и участникам из других регионов России.
У них было меньше получаса на промывку золотосодержащего песка «дедовским» способом, с помощью кайла и деревянного лотка. Так в первой половине 20 века добывали драгметалл в Магаданской области до ее промышленного освоения.
Аутентичную атмосферу организаторы создают за счет реконструкции палаточного лагеря старателей по образцу настоящих столетней давности. Для гостей и участников будут работать фотозоны и полевая кухня. Отдельную программу со сплавами по колымским рекам и конными прогулками подготовят туристические фирмы региона.
Заявка и согласие на обработку персональных данных предоставляются:
- по адресу г. Магадан, ул. Пролетарская, д.14, каб. 219 с понедельника по пятницу с 09 часов 15 минут до 12 часов 15 минут и с 14 часов 15 минут до 17 часов 30 минут;
- на электронный адрес Fart@49gov.ru. В теме сообщения указывается слово «Заявка». Заявка, направленная посредством электронной почты, представляет собой скан-образ подписанной собственноручно заявки. Заявка, направленная посредством электронной почты, считается принятой в случае получения отправителем сообщения о регистрации заявки. Справки по тел. 649545.
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