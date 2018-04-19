Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 15 Мая, 16:13 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 61 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Скребущий небо и сердца: Проект строительства хабаровского небоскреба расколол городское сообщество
свежий номер
Дальневосточный капитал № 5, 2018

Регион сегодня
15.05 |
Японцы заинтересованы в реализации проекта по производству сжиженного водорода на Колыме
15.05 |
В Магадане принимают заявки от будущих участников состязаний по промывке золота "Старательский фарт"
15.05 |
Решение "Авроры" дальневосточники назвали "пощечиной Президенту"
14.05 |
Приморье на PITE представит самый масштабный туристический проект на Дальнем Востоке
14.05 |
ОАО "РЖД" и Правительство Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве
статьи раздела
Территория
19 Апреля 2018, 09:10
На Камчатке открыта новая "витрина для бизнеса" На Камчатке сегодня можно проводить выставки, инвестиционные мероприятия, да и просто праздники, используя самые современные форматы. Эти новые возможности уже оценил не только местный бизнес, но и иностранные компании.
статьи раздела
Персона
19 Апреля 2018, 08:50
Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края: Камчатку Бог любит Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН говорит о вверенной ему территории прочувствованно. Он не просто чиновник, который, кстати, в марте этого года уже семь лет как у руля субъекта Федерации, он - вросший в этот полуостров корнями местный житель, который почти за 40 лет испробовал здесь себя во множестве ипостасей: от партийного работ-ника до бизнесмена, от главного федерального инспектора до руководителя края.
статьи раздела
Проект ДК
17 Апреля 2018, 09:30
Проектируя будущее: чиновники Дальнего Востока перестраиваются на проектное управление Первый на Дальнем Востоке региональный проектный офис появился в Приморье в 2015 году на базе департамента проектного управления. Проектный подход в государственном управлении призван помогать властям максимально эффективно решать стоящие перед ними задачи.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Апреля 2018, 08:20
Pacific Russia Food: кухня "на экспорт" Собственный гастрономический бренд "Дальневосточная кухня" способствует привлечению в Приморье туристов
статьи раздела
Компании
17 Апреля 2018, 08:10
Улучшая Приморье, улучшаешь имидж Социальные проекты регионального бизнеса: важно не только делать, но и рассказывать
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Мая 2018, 15:14 | Регион сегодня

Японцы заинтересованы в реализации проекта по производству сжиженного водорода на Колыме

Представители "Кавасаки Хэви Индастриз" в течение нескольких дней будут работать на Колыме, осматривая места под строительство завода. Компания намерена продолжить работу над техническим обоснованием проекта, детально просчитав затраты.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел рабочую встречу с делегацией японской компании Кавасаки (Kawasaki Heavy Industries, LTD). На встрече обсуждались вопросы реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере водородной энергетики, заключенного в рамках Восточного экономического форума -2017 между ПАО «РусГидро», Кawasaki Heavy Industries и правительством Магаданской области.

На встрече присутствовали: генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» (ПАО «РусГидро» владеет 100% пакетом акций АО «РАО Энергетические системы Востока», в состав которого входит ПАО «Магаданэнерго») Владимир Милотворский, представители компании Кавасаки, региональных министерств и ведомств, сообщили журналу "Дальневотсочный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Представитель Департамента проектного продвижения Кавасаки Ямамото Сигэру сообщил, что специалисты компании готовы вновь рассмотреть варианты мест строительства завода, обсудить все предложения. «Мы посетим площадки, которые могут подойти под строительство завода. Встретимся с руководством морского порта. Изучим ситуацию с экономической точки зрения, проведем встречу в Магаданэнерго»,- рассказал Ямамото Сигэру.

«Я считаю, что водородная энергетика - это тема неисчерпаемая, за ней будущее. Поэтому мы рады вернуться к рассмотрению всех вопросов, связанных с водородной энергетикой, вернуться к тем планам, которые мы уже разработали ранее, и двинуться дальше», - сказал гендиректор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов при подписании соглашения на ВЭФ.

В свою очередь правительство Магаданской области готово предоставить необходимую для продолжения работы над проектом информацию. «Весь мир в поисках альтернативного топлива будущего, компания Кавасаки – лидер в этом направлении. Это абсолютно инновационный проект. На протяжении нескольких лет японская компания вела предварительную работу по подготовке его технико-экономического обоснования. В настоящее время проект будет актуализирован за счет, в том числе, снижения тарифов на электроэнергию, которое произошло по поручению Президента Владимира Путина. Выравнивание энерготарифов делает его более экономически выгодным», - сказал губернатор.

Он также напомнил о действии в Магаданской области режима особой экономической зоны, который предоставляет инвесторам ряд налоговых преференций. При этом он обратил внимание представителей японской компании на то, что Магаданская область расширяет сотрудничество в сфере энергетики с соседними регионами. Энергопотребление растет и важно определяться с перспективами строительства завода, чтобы и регион знал, на что он может рассчитывать и компания. Чтобы сотрудничество было взаимовыгодным.

Генеральный директор «Магаданэнерго» Владимир Милотворский сообщил, что они обсудят с японскими коллегами ряд вопросов, в том числе энергопотребление будущего завода, возможные нагрузки и другие вопросы. Он уточнил, что действительно, энергопотребление в Магаданской области растет. Появляются новые потребители. В частности, сети Баимского ГОКа на Чукотке будут присоединены к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго». Пока заявлено о потребности в 200 МВт. О потребности в дополнительных мощностях в размере по 100 МВт заявили и золотодобывающие компании Колымы ПАО «Полюс» и ЗРК «Павлик». Поэтому и самой компании «Магаданэнерго» важно понимать, какая мощность необходима Кавасаки на разных этапах реализации, а затем и запуска проекта.

Предполагается, что электроэнергию будет поставлять, в основном, Усть-Среднеканская ГЭС. Энергия ГЭС будет направлена на получение топлива будущего - жидкого водорода. Для его получения необходима обычная вода и много электроэнергии для обеспечения процесса электролиза.

Основные поставки должны быть на экспорт, с прицелом на страны АТР. Одновременно, область будет обеспечена собственным недорогим топливом для автомобилей и других нужд. Будут созданы высокотехнологичные рабочие места, увеличатся поступления в бюджет, появится новая отрасль экономики региона. Энергетики считают, что строительство завода позволит снизить средний тариф на электроэнергию для конечного потребителя.

Впервые соглашение о реализации проекта было подписано в июне 2013 г. на Санкт-Петербургском экономическом форуме под эгидой российского и японского правительств. Строительство завода в Магаданской области станет первым проектом по производству сжиженного водорода в России. Это сырье считается одним из самых экологически чистых видов топлива. Сжиженный водород может быть использован в двигателях внутреннего сгорания и тепловых электростанциях.

Подытоживая, губернатор Владимир Печеный отметил, что проект по строительству завода уже вызывал бурное обсуждение в регионе. «Напомню, что реализация любых проектов, в том числе и этого, проводится и будет проводиться только в рамках существующих норм российского законодательства. Это касается и общественного обсуждения»,- сказал глава региона.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: газ  Колыма  АТР 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Рынки
18 Апреля 2018, 17:26
Михаил ТРУФАНОВ, руководитель коммерческой службы Общественного телевидения Приморья: Нам самим приходится ломать стереотипы рекламодателей О том, как ведет себя сегодня рекламный рынок в Приморье и на Дальнем Востоке, о запросах рекламодателей и новых возможностях для продвижения "Дальневосточный капитал" разговаривал с экспертом, руководителем коммерческой службы Общественного телевидения Приморья Михаилом ТРУФАНОВЫМ.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
18 Апреля 2018, 10:33
Соболиная охота: в капкане регламентов В охотничий сезон 2017-2018 годов промысловикам из Амурской области разрешили добыть 22743 соболя или в среднем по 25 особей на промысловика
статьи раздела
Рынки
18 Апреля 2018, 10:11
Цифровую трансформацию бизнеса обеспечат "облака" О том, как компаниям не потеряться в море технологий, какие вызовы и возможности предлагает цифровая экономика, эксперты рассуждали в рамках Конференции Дальневосточного Клуба IT-директоров.
статьи раздела
Проект ДК
17 Апреля 2018, 10:15
Приморье: самое место для туризма Пятисотый резидент СПВ - компания "Эко-Сити" - обустроит туристскую базу в одном из самых живописных и популярных мест Приморья - центральной части бухты Триозерье.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Апреля 2018, 09:00
У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика