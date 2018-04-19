|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 15 Мая, 16:13 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Японцы заинтересованы в реализации проекта по производству сжиженного водорода на Колыме
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел рабочую встречу с делегацией японской компании Кавасаки (Kawasaki Heavy Industries, LTD). На встрече обсуждались вопросы реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере водородной энергетики, заключенного в рамках Восточного экономического форума -2017 между ПАО «РусГидро», Кawasaki Heavy Industries и правительством Магаданской области.
На встрече присутствовали: генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» (ПАО «РусГидро» владеет 100% пакетом акций АО «РАО Энергетические системы Востока», в состав которого входит ПАО «Магаданэнерго») Владимир Милотворский, представители компании Кавасаки, региональных министерств и ведомств, сообщили журналу "Дальневотсочный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Представитель Департамента проектного продвижения Кавасаки Ямамото Сигэру сообщил, что специалисты компании готовы вновь рассмотреть варианты мест строительства завода, обсудить все предложения. «Мы посетим площадки, которые могут подойти под строительство завода. Встретимся с руководством морского порта. Изучим ситуацию с экономической точки зрения, проведем встречу в Магаданэнерго»,- рассказал Ямамото Сигэру.
«Я считаю, что водородная энергетика - это тема неисчерпаемая, за ней будущее. Поэтому мы рады вернуться к рассмотрению всех вопросов, связанных с водородной энергетикой, вернуться к тем планам, которые мы уже разработали ранее, и двинуться дальше», - сказал гендиректор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов при подписании соглашения на ВЭФ.
В свою очередь правительство Магаданской области готово предоставить необходимую для продолжения работы над проектом информацию. «Весь мир в поисках альтернативного топлива будущего, компания Кавасаки – лидер в этом направлении. Это абсолютно инновационный проект. На протяжении нескольких лет японская компания вела предварительную работу по подготовке его технико-экономического обоснования. В настоящее время проект будет актуализирован за счет, в том числе, снижения тарифов на электроэнергию, которое произошло по поручению Президента Владимира Путина. Выравнивание энерготарифов делает его более экономически выгодным», - сказал губернатор.
Он также напомнил о действии в Магаданской области режима особой экономической зоны, который предоставляет инвесторам ряд налоговых преференций. При этом он обратил внимание представителей японской компании на то, что Магаданская область расширяет сотрудничество в сфере энергетики с соседними регионами. Энергопотребление растет и важно определяться с перспективами строительства завода, чтобы и регион знал, на что он может рассчитывать и компания. Чтобы сотрудничество было взаимовыгодным.
Генеральный директор «Магаданэнерго» Владимир Милотворский сообщил, что они обсудят с японскими коллегами ряд вопросов, в том числе энергопотребление будущего завода, возможные нагрузки и другие вопросы. Он уточнил, что действительно, энергопотребление в Магаданской области растет. Появляются новые потребители. В частности, сети Баимского ГОКа на Чукотке будут присоединены к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго». Пока заявлено о потребности в 200 МВт. О потребности в дополнительных мощностях в размере по 100 МВт заявили и золотодобывающие компании Колымы ПАО «Полюс» и ЗРК «Павлик». Поэтому и самой компании «Магаданэнерго» важно понимать, какая мощность необходима Кавасаки на разных этапах реализации, а затем и запуска проекта.
Предполагается, что электроэнергию будет поставлять, в основном, Усть-Среднеканская ГЭС. Энергия ГЭС будет направлена на получение топлива будущего - жидкого водорода. Для его получения необходима обычная вода и много электроэнергии для обеспечения процесса электролиза.
Основные поставки должны быть на экспорт, с прицелом на страны АТР. Одновременно, область будет обеспечена собственным недорогим топливом для автомобилей и других нужд. Будут созданы высокотехнологичные рабочие места, увеличатся поступления в бюджет, появится новая отрасль экономики региона. Энергетики считают, что строительство завода позволит снизить средний тариф на электроэнергию для конечного потребителя.
Впервые соглашение о реализации проекта было подписано в июне 2013 г. на Санкт-Петербургском экономическом форуме под эгидой российского и японского правительств. Строительство завода в Магаданской области станет первым проектом по производству сжиженного водорода в России. Это сырье считается одним из самых экологически чистых видов топлива. Сжиженный водород может быть использован в двигателях внутреннего сгорания и тепловых электростанциях.
Подытоживая, губернатор Владимир Печеный отметил, что проект по строительству завода уже вызывал бурное обсуждение в регионе. «Напомню, что реализация любых проектов, в том числе и этого, проводится и будет проводиться только в рамках существующих норм российского законодательства. Это касается и общественного обсуждения»,- сказал глава региона.
- Японцы заинтересованы в реализации проекта по производству сжиженного водорода на Колыме
- В Магадане принимают заявки от будущих участников состязаний по промывке золота "Старательский фарт"
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- На Колыме на Наталкинском ГОКе получена первая тонна золота
- На рыборазводном заводе МагаданНИРО начали выращивать чиров, в планах - осетр
- ВТБ выдаст карты пенсионерам Колымы
- В Магаданской области меры господдержки получит тепличный комплекс "Агро Инвест"
- Колыма планирует увеличить добычу золота
- На ремонт федеральной автодороги "Колыма" выделено 1 млрд 380 млн рублей
- Инвестпроект по строительству рыбозавода в Эвенске создаст 100 новых рабочих мест
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.