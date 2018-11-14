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Четверг| 15 Ноября, 18:34 |
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Добыча нефти и газа на примагаданском шельфе может всё-таки начаться
ПАО «Роснефть» оформила лицензию на добычу до 2041 года по трем участкам: «Магадан-1», «Магадан-2» и «Магадан-3». Об этом сообщил новый руководитель регионального министерства природных ресурсов и экологии Олег Косолапов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
- По прогнозным показателям, объем извлекаемых ресурсов может достигать 200 млн тонн нефти и около 700 млрд кубометров природного газа. Если мы найдем подтверждение этим цифрам, то можно будет начать развивать снабжение Магаданской области углеводородным сырьем. Нужно быть оптимистом в таком деле. Всё в наших силах, - сказал Олег Косолапов.
Участки расположены на шельфе в 150 км от Магадана, где глубина моря составляет от 120 до 180 метров.
Напомним, что «Роснефть» и Statoil провели разведочное бурение на участке «Магадан-1», но, как отмечалось в прессе, без положительных результатов. Однако факт того, что «Роснефть» взяла лицензию на разведку и добычу до 2041 года, по словам Олега Косолапова, может говорить о противоположном. Поэтому существует вероятность того, что в Охотском море может появиться новая нефтяная провинция.
Другим важным направлением развития территории может стать создание бальнеологического курорта с минеральными водами. Проект колымских Ессентуков уже прошел предварительное обсуждение в региональном правительстве.
- Мы занимаемся подготовкой карты местоположения источников минеральной воды и лечебной грязи. В планах также создание и научно-исследовательского института курортологии. Мы сможем предложить реальную концепцию территории санаторно-курортного лечения, куда обязательно поедут люди, - добавил Олег Косолапов.
Заметим, что колымский курорт «Талая», который знаменит своей лечебной минеральной водой, может стать основой зарождающегося колымского бальнеологического проекта.
Помимо этого, в Магадане планируют открыть филиал Уральского государственного горного университета, который займется подготовкой специалистов по широкому спектру горных специальностей. Врио министра природных ресурсов предложил рассмотреть такую возможность ректору учебного заведения.
- Это высшее образование, которое будет важно для развития подготовки кадров для ведущей отрасли Магаданской области. В Екатеринбурге идею открытия филиала университета поддержали. Думаю, с преподавателями проблем не будет. Сегодня наша задача - из дефицита экономки Колымы сделать профицит. Есть узкие места, которые нужно расширять, чтобы они начали давать доход. Считаю, что взгляд со стороны всегда нужен, ведь можно уловить те тонкости, которые люди на местах не всегда замечают, - подытожил Олег Косолапов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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