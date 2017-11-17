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На Колыме откроется "Контактный музей" военно-исторической реконструкции 14 века
Уроки истории для колымских ребят станут еще интересней. Благодаря победе в конкурсе на Президентские гранты, колымский военно-исторический клуб «Братина» планирует в следующем году открыть, так называемый «контактный музей» по типу «контактного зоопарка», где каждый посетитель сможет потрогать руками экспонаты.
По замыслу организаторов, это будет музей военной истории, а также быта Северо-Западной Руси и Восточной Европы 14-го века. В нескольких помещениях будут показаны стоянки с шатром русского воина и боярина из Средневековья. А также появятся экспозиции доспехов, оружия древних русичей и рыцарей Тевтонского ордена.
В музее будут проходить не только экскурсии, а также тренировки боев с учебными мечами, по стрельбе из лука, мастер-классы по созданию кольчуги и другого военного снаряжения предков.
«Мы назвали наш проект «Музей живой истории». Посетители смогут взять в руки каждый экспонат, надеть шлемы и кольчуги и представить себя рыцарями или русскими богатырями. Этот проект мы вынашивали несколько лет, активно работали с представителями региональной власти и в конечном итоге смогли выработать подходящий формат. Подали заявку на Президентский грант и победили. Считаю, что такой музей – это одна из самых востребованных форм патриотического воспитания и обучения истории своей страны. Одно дело читать в учебнике про русских воинов и сражения, а другое - взять в руки меч или примерить шлем. Тяготы и лишения предков становятся более понятными, а их подвиги вызывают больше уважения», - подчеркнул руководитель клуба «Братина» Федор Сергиенко.
Как отметил губернатор Владимир Печеный, главное – это не цифры, а конкретная польза от получивших поддержку проектов. «Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость поддерживать начинания гражданских активистов и общественников. Благодаря конкурсу грантов главы государства неравнодушные и увлеченные люди смогут помочь многим нашим землякам».
Военно-исторический клуб «Братина» выиграл Президентский грант в размере 500 тыс. рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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