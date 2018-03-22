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16 Апреля 2018, 10:39 | Регион сегодня

На рыборазводном заводе МагаданНИРО начали выращивать чиров, в планах - осетр

Ежегодно рыбоводными заводами Магаданской области закладывается более 20 млн штук икры лососевых

Ольская экспериментальная производственно-акклиматизационная база «МагаданНИРО» пополняет реки Магаданской области рыбой не первое десятилетие. Ежегодно в акваторию Колымы отсюда выпускают более 12 млн тихоокеанских лососей - молоди кеты, кижуча и горбуши. В последние годы на рыборазводном заводе начали экспериментировать. К разведению уже классических видов рыб стали прибавлять и другие, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

В прошлом году в реку Колыма были выпущена пелядь. Это был пилотный проект, как рассказал губернатору Владимиру Печеному во время его рабочей поездки по Ольскому району, директор базы Александр Корнев. «В этом году мы начали выращивать другой вид сигов – чиров. Эта рыба крупнее пеляди и вкуснее. Кроме того, у нас в планах начать выращивать осетров. Эти рыбы уже совсем другого уровня. Думаю, что мы это сможем сделать уже в ближайшие годы и колымские реки наполнятся этой благородной рыбой», - отметил Александр Корнев.

Губернатор осмотрел производственные мощности раборазводного завода. Здесь модернизировали ванны, в которых содержатся мальки кеты, кижуча, горбуши и чира. Подкормка идет постоянно. Работают фильтры, очищающие воду, поддерживаться необходимая температура. По словам директора «МагаданНИРО» Виктора Овчинникова, база позволяет делать ежегодную закладку мальков свыше 25 млн штук, но из-за того, что не удается получить такое количество икры, рыбы выращивается вдвое меньше.

«Икру чиров  мы привезли из Санкт-Петербурга. Для нас эта рыба –  шаг вперед. В планах привезти еще другие виды, в том числе и осетров, о которых уже сегодня упоминали», - заметил Виктор Овчинников.

Производство рыбы оплачивается за счет выплат от недропользователей, которые компенсируют таким образом урон, нанесенный окружающей среде своей работой. Часть средств идет модернизацию производства, часть – на выращивание мальков.

«Новое направление нашей базы выращивания мальков сиговых пород рыб - это дополнительная возможность выполнять компенсационные мероприятия, которые должны оплачивать наши крупные золотопромышленные предприятия. За счет этих выплат идет выращивание мальков, и это становится важной составляющей нашего рыбохозяйственного комплекса на ближайшее время», - подчеркнул Владимир Печеный.

Отметим, что ежегодно рыбоводными заводами Магаданской области закладывается более 20 млн штук икры лососевых. Специалисты отмечают, что в их работе самая сложная задача – это не просто вырастить рыбу, а выпустить в колымские реки жизнестойкую молодь и сохранить ее с минимальными потерями.

Журнал "Дальневосточный капитал"


 

 

Теги: рыболовство  инновации  экология  природные ресурсы 


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