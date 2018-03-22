|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 16 Апреля, 12:51 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На рыборазводном заводе МагаданНИРО начали выращивать чиров, в планах - осетр
Ольская экспериментальная производственно-акклиматизационная база «МагаданНИРО» пополняет реки Магаданской области рыбой не первое десятилетие. Ежегодно в акваторию Колымы отсюда выпускают более 12 млн тихоокеанских лососей - молоди кеты, кижуча и горбуши. В последние годы на рыборазводном заводе начали экспериментировать. К разведению уже классических видов рыб стали прибавлять и другие, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
В прошлом году в реку Колыма были выпущена пелядь. Это был пилотный проект, как рассказал губернатору Владимиру Печеному во время его рабочей поездки по Ольскому району, директор базы Александр Корнев. «В этом году мы начали выращивать другой вид сигов – чиров. Эта рыба крупнее пеляди и вкуснее. Кроме того, у нас в планах начать выращивать осетров. Эти рыбы уже совсем другого уровня. Думаю, что мы это сможем сделать уже в ближайшие годы и колымские реки наполнятся этой благородной рыбой», - отметил Александр Корнев.
Губернатор осмотрел производственные мощности раборазводного завода. Здесь модернизировали ванны, в которых содержатся мальки кеты, кижуча, горбуши и чира. Подкормка идет постоянно. Работают фильтры, очищающие воду, поддерживаться необходимая температура. По словам директора «МагаданНИРО» Виктора Овчинникова, база позволяет делать ежегодную закладку мальков свыше 25 млн штук, но из-за того, что не удается получить такое количество икры, рыбы выращивается вдвое меньше.
«Икру чиров мы привезли из Санкт-Петербурга. Для нас эта рыба – шаг вперед. В планах привезти еще другие виды, в том числе и осетров, о которых уже сегодня упоминали», - заметил Виктор Овчинников.
Производство рыбы оплачивается за счет выплат от недропользователей, которые компенсируют таким образом урон, нанесенный окружающей среде своей работой. Часть средств идет модернизацию производства, часть – на выращивание мальков.
«Новое направление нашей базы выращивания мальков сиговых пород рыб - это дополнительная возможность выполнять компенсационные мероприятия, которые должны оплачивать наши крупные золотопромышленные предприятия. За счет этих выплат идет выращивание мальков, и это становится важной составляющей нашего рыбохозяйственного комплекса на ближайшее время», - подчеркнул Владимир Печеный.
Отметим, что ежегодно рыбоводными заводами Магаданской области закладывается более 20 млн штук икры лососевых. Специалисты отмечают, что в их работе самая сложная задача – это не просто вырастить рыбу, а выпустить в колымские реки жизнестойкую молодь и сохранить ее с минимальными потерями.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- На рыборазводном заводе МагаданНИРО начали выращивать чиров, в планах - осетр
- ВТБ выдаст карты пенсионерам Колымы
- В Магаданской области меры господдержки получит тепличный комплекс "Агро Инвест"
- Колыма планирует увеличить добычу золота
- На ремонт федеральной автодороги "Колыма" выделено 1 млрд 380 млн рублей
- Инвестпроект по строительству рыбозавода в Эвенске создаст 100 новых рабочих мест
- Новый самолет L-410 выходит на внутренние авиарейсы Колымы
- На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной
- 2018 год для Колымы станет годом больших строек
- На Колыме определили лидера по добыче золота
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.