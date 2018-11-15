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Иностранные инвестиции в экономику Магаданской области в 2011 г. составили $270 млн
Итоги исполнения целевой программы по развитию внешнеэкономической деятельности рассмотрели на заседании администрации Магаданской области.
Как сообщила председатель областного комитета экономики Ирина Пеньевская, целью программы является оживление внешнеэкономических связей и экспортного потенциала, стимулирование иностранных инвестиций. Объем финансирования программы в 2011 году составил 6,5 млн. рублей.
По данным областного комитета экономики в 2011 году вложения иностранных инвесторов в экономику Магаданской области составили 269,5 млн. долларов США. Для сравнения в 2010 г. объем иностранных инвестиций был всего лишь 10 млн. долларов. До этого с начала 2000-х годов пик иностранных капиталовложений в Магаданскую область наблюдался в 2004 г. и составил 34 млн. долларов. Все иностранные инвестиции 2011 года вложены в разведку и добычу полезных ископаемых. Деньги пришли из Кипра, Ирландии и Китая. Общий объем вложений отечественного и иностранного капитала в экономику региона в 2011 г. составил около 15 млрд. рублей, что на 1,4 млрд. больше, чем годом ранее.
По данным Дальневосточного таможенного управления в 2011 году внешнеторговый оборот Магаданской области составил 340 млн. долларов США, что на 43% больше, чем в прошлом году. При этом экспорт увеличился на 89,3 млн. (в 1,8 раза), а импорт на 14,2 млн. (на 14%). Сальдо внешнеторгового баланса региона было положительным и составило 53,9 млн. рублей.
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