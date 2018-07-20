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В Магадан в Свято-Троицкий кафедральный Собор доставили мощи преподобного Андроника - Святого-покровителя Колымы
В сороковые годы святой отец Андроник отбывал здесь наказание. «Участник контрреволюционной организации церковников, руководитель бродячих попов и монахов», - говорилось в постановлении тридцать девятого года. Священник Глинской пустыни отец Андроник до пострига миру был Алексеем Лукашом. Срок на Колыме за свою веру священнослужитель отбывал уже второй раз, до этого по статье 58.10 за «антисоветскую деятельность и агитацию» он уже был в ссылке в Сибири. За то, что ходил в церковь, пять лет колымских лагерей. Двенадцатичасовой рабочий день, а после тайная литургия в бараке, если не видели охранники.
После освобождения из лагеря Преподобный Андроник остался на Колыме. Несколько лет вёл домашнее хозяйство начальника тюрьмы. В 1948 году отец Андроник вернулся в Глинскую пустынь, туда, где и начинал своё служение.
В Свято-Троицком кафедральном Соборе останется только часть мощей. Покоиться святой Андроник будет в Глинской пустыне. Он дожил до 85 лет, в 2009 священнослужителя причислили к лику святых.
Исповедника Андроника назвали покровителем Колымы. В кафедральном Соборе будут храниться не только мощи, ещё и икона старца. К святыням смогут приложиться все желающие.
Помощь в осуществлении этой акции оказала Магаданская бизнес-единица ЗАО "Полюс" в лице ОАО "Рудник имени Матросова".
Павел Жданов, фото автора.
DVKAPITAL.Ru, Владивосток.
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